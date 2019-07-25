Cep'te IMEI vurgunu

Cep telefonu sektörü, klon fırsatçıları karşısında alarma geçerek ve Ankara’da yetkililerle görüştü. Fırsatçıların önünü kesmek için, klonlu telefonlarda 250 TL karşılığında affın, söz konusu yasanın ilk kez gündeme geldiği tarihten geçerli olarak uygulamaya girmesini istedi. Bu talep kabul edilirse, sadece yasa öncesinde kullanımda olan klonlu telefonlar sisteme entegre edilecek.

GEÇEN HAFTA YASALAŞTI

Meclis’ten geçen hafta geçen torba yasada, klonlanmış telefonlarla ilgili önemli bir madde yer aldı. Buna göre, klonlanan Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) değiştirilen telefonlar, 4 ay içinde kapatılacak. Vatandaşlar, bir yıl içinde başvurursa, 250 TL ödemeleri halinde telefonları yeniden sisteme entegre edilecek.



FIRSATÇILAR BOŞ DURMUYOR

Bu durum, fırsatçıları da harekete geçirdi. Bazı kişilerin, yurtdışından getirdikleri kaçak telefonları klonlayarak iç piyasa sunmaya çalıştıkları, klonlama karşılığında talep ettikleri ücretleri de artırdıkları belirtiliyor. Cep telefonu sektörü, bu yönde gelen yoğun duyumlar üzerine Ankara’da yetkililerle görüştü. Fırsatçıların önünü kesmek için klonlu telefonlarda 250 TL karşılığında affın, söz konusu yasanın ilk kez gündeme geldiği tarihten geçerli olarak uygulamaya girmesini istedi. Bu durumda, yasa öncesi klonlu telefonlar sisteme entegre edilecek. Sonrasında sisteme sokulan klonlu telefonlar bu kapsamda kullanılamayacak.