Cep telefonlarına yeni bir vergi geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan ürünlerden yüzde 0.5 ile yüzde 3 arasında değişen oranlarda vergi alıyor. Bugüne kadar CD, DVD ve USB bellek gibi cihazların dahil olduğu bu vergi kapsamına akıllı telefonlar da katıldı.

Yeni düzenleme ile birlikte 19 Mart tarihinden itibaren yurt dışından getirilen telefonların CIF bedelinin yüzde 1’i, yerli telefonların imalat bedelinin yüzde 1’i Kültür ve Turizm Bakanlığı’na üretici veya ithalatçı tarafından ödenmek zorunda olacak.