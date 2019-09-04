Çekya Başbakanı Babis, Volkswagen'in Türkiye yatırımını duyunca: Birlikte çalışmak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Külliye’de ağırladığı Çekya Başbakanı Babis’ten sürpriz bir iş birliği açıklaması geldi. Alman otomotiv devi Volkswagen’in “Türkiye’ye büyük bir yatırım yapacağını duyduklarını” söyleyen Babis, yan sanayi konusunda birlikte çalışmayı teklif etti.
TM Dijital Haber Merkezi
Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Çekya Başbakanı Andrej Babis, dün akşam Külliye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İkili görüşmeler sonrası yapılan basın toplantısında ekonomik ilişkilerin detaylarını açıklayan Başbakan Babis’ten dikkat çeken bir Volkswagen açıklaması geldi. Türkiye’de Volkswagen’in büyük bir yatırım yapacağını duyduklarını söyleyen Babis, otomobil parçaları konusunda birlikte çalışmayı teklif etti.
“OTOMOTİV SANAYİ HAKKINDA DA KONUŞTUK”
Basın toplantısında Çekya’nın büyük bir otomobil parça üreticisi olduğuna dikkat çeken Babis, Almanya’da üretilen otomobillerin her 10 parçasından birinin ülkelerinde üretildiğini söyledi. Avrupa’da üretilen otomobillerde de önemli parça üretici konumunda olduklarını belirten Babis, “Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz.” dedi.
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