"CE işareti olmayan ürünleri almayın"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ürünleri ve okul kıyafetleri alışverişlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini belirterek, “Okul alışverişi yapacak velilerimizin, üreticisi belli olmayan, merdivenaltı olarak tabir edilen ve CE işareti bulunmayan ürünlere karşı dikkatli olmaları önem taşıyor” uyarısında bulundu.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Pekcan, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetinin etkin olabilmesi için ebeveynlere de büyük iş düştüğüne işaret ederek, velilerin kırtasiye ve okul malzemesi alışverişlerinde dikkat etmesi gereken hususları ise şöyle sıraladı: “Kırtasiye ürününü seçerken, üretici/ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmeli. Özellikle okul çantalarında merdivenaltı diye tabir edilen markası, modeli belli olmayan üretici/ithalatçı bilgisi bulunmayan ürünler tercih edilmemeli.

ALO 175 TÜKETİCİ HATTI

Satın alınan kırtasiye ürünlerinde, özellikle boya kalemlerinde ‘CE’ işareti ve ‘EN-71 standardına uygundur’ ibaresinin bulunup bulunmadığına bakılmalı. Oyuncak şeklindeki veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına dikkat edilmeli. Pekcan, satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketicilerin, Ticaret Bakanlığı Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’na 7 gün 24 saat başvurabileceğini belirtti.