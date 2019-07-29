29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:47:46 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:48:27
ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemelerine başlandı
ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı.
ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, haziran ayında alınan 152 bin ton yaş çay karşılığında üreticilere 442 milyon lira ve organik yaş çay farkı olarak 39 milyon lira ödeneceği belirtildi.
Paranın, üreticilerin banka hesaplarına bugün itibarıyla aktarılmaya başlandığı ifade edilen açıklamada, ödemelerin 3 gün içinde tamamlanacağı kaydedildi.
(AA)
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- ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemelerine başlandı
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