Çatılardaki güneş enerjisi 'Solar Simülatör' ile hesaplanacak

Elseroof Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem, AA'nın global iletişim ortağı olduğu 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nda, AA muhabirine, İspanya orijinli yazılıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Herdem, Türkiye'de konut, iş yeri ve bina sahiplerinin çatılarına güneş paneli kurulumu yapmak istediklerini, ancak maliyetini öngöremedikleri için çekindiklerini ifade etti.

Sanayileşmeye ve nüfus artışına bağlı olarak enerji ihtiyacı hızla artan Türkiye'de, enerjide dışa bağımlılığının yüzde 70'e ulaştığına dikkati çeken Herdem, bunu azaltmanın yolunun güneşten elektrik enerjisi elde etmekten geçtiğini söyledi.

Herdem, ülkede yaklaşık 11 bin kilometrekare alana güneş enerjisi santrallerinin kurulabileceğini ve bu kaynağın etkili şekilde kullanılması gerektiğini anlattı.

Güneş panellerinin kapasitesi, miktarı ve maliyetinin hesaplanabildiği Solar Simülatör uygulamasına, vatandaşların "www.elseroof.com" internet adresinden ücretsiz olarak erişim sağlayabildiğini aktaran Herdem, şunları kaydetti:

"Çatısına güneş paneli taktırmak ve bunun maliyetini hesaplamak isteyen tüketicilerin, uygulamadaki haritadan ev, iş yeri ya da binanın çatısını bularak, panellerin yerleşeceği alanı işaretlemesi ve tüketim değerini girmesi yeterli olacak. Tüketiciler, kendi ev tipine, çatısına, tükettiği elektrik miktarına ve bütçesine uygun özelliklere sahip paneli seçebilecek, panellerin sayısı, ücreti konusunda bilgi sahibi olabilecek."

Herdem, uygulamanın söz konusu verileri baz alarak, maliyet, kurulum gücü, bir yıl sonundaki tasarruf miktarı ve çevresel etki konularında kullanıcıya bilgi vereceğini belirterek, şartları uygun bulanların şirketten teklif isteme sürecini başlatabileceğini dile getirdi.

Şirketlerinin tecrübeli planlama ve uygulama ekibiyle müşterilerine hizmete hazır olduğunu ifade eden Herdem, kişi ya da kurumların ihtiyacına göre panel, inverter, depolama araçlarının kurulumunun kısa sürede gerçekleştirilebileceğini sözlerine ekledi.

(AA)