TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: Türkiye’nin dış ticaret açığının yüzde 45’ini kapatacak

Turizm sektörünün 2019 yılından beklentisi neler? Dünya turizminde Türkiye’nin konumu ne? Açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) turizm sektörüne katkısı nasıl oldu? Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye turizmi hakkında merak edilenleri açıkladı.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye turizminin çok başarılı bir süreçten geçtiğini vurguladı. Bağlıkaya, “2019 yılının ilk yarısındaki verilere göre Türkiye’nin turizm geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 oranında artarak 12,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Haziran ayı ile birlikte başlayan ve ekim ayı sonuna kadar olan süreçte yükseliş trendinin devam etmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.



“DIŞ TİCARET AÇIĞININ YÜZDE 45’İNİ KAPATACAK BÜYÜKLÜĞE SAHİP”



Bu yıl ekonomi alanında ciddi reformlar yapıldı. Açıklanan YEP paketinde turizm önemli alt başlıklardan bir tanesiydi. Son zamanlarda turizm alanında güzel haberler alıyoruz, hem İstanbul hem de Antalya’da turist sayıları ciddi oranda arttı. Turizm alanında yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?



Sektörümüze ait hedefleri incelendiğimizde turizmin, ülkemiz için en stratejik sektör konumuna geldiği anlaşılıyor. Geçtiğimiz yıl turizmin ülkemiz ekonomisine net katkısı yaklaşık 25 milyar dolar oldu. Bu rakam, Türkiye’nin dış ticaret açığının yüzde 45’ini kapatacak bir büyüklüğe sahip. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak bu hedefleri esas alarak hareket ediyoruz. 2021 yılı için belirlenen 42 milyar dolarlık turizm geliri hedefini de ulaşılabilir, reel bir hedef olarak görüyoruz.



Turizmdeki büyüme hızımızı dikkate aldığımızda, belirlenen bu hedefin bizim projeksiyonumuzla da örtüştüğünü ifade edebiliriz. Sektör olarak sık sık yabancı turist sayısı ile birlikte turizm gelirini de yukarıya taşımanın önemine dikkat çekiyoruz. Devletimizin turizm gelirini artırmaya yönelik alacağı tedbirlerle birlikte turizm gelirini de istediğimiz noktaya çıkaracağımıza eminiz. Bunun için turisti otelden dışarıya çıkarıp daha fazla harcama yapmasını sağlamamız gerekiyor.



“TURİZMDE SAĞLIK ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARDAN BİRİ”



Sağlık turizmi hedefler arasında ön plana çıkan başlıklardan biri. Dünya genelinde sağlık turizmi alanındaki yüzde 20’lik büyüme hızını göz önünde bulundurduğumuzda, sağlık turizmi alanına yapılan vurgunun önemi daha iyi anlaşılabiliyor. Sağlık turizmini geliştirmek adına TÜRSAB olarak Afyonkarahisar’da geçen mart ayında Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalıştay düzenledik. Acentalar ve sektör temsilcileri sağlık turizminden elde edilen geliri artırmanın yollarını bu çalıştayda masaya yatırdı.



Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore’nin içinde bulunduğu Uzakdoğu turizm pazarlarına yapılan vurguyu da çok yerinde ve önemli buluyoruz. Çin, hala dünyanın yurt dışına en çok turist gönderen ve en çok turizm harcaması gerçekleştiren ülkesi konumunda bulunuyor.



“TÜRKİYE TURİZMİ BAŞARILI BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR”



Peki, turizm sektörünün 2019 yılından beklentisi neler? Beklentiler karşılanıyor mu?



Türkiye, turizmde son derece başarılı bir süreçten geçiyor. 2018 yılında dünya turizmi yüzde 5,6, Akdeniz çanağı yüzde 7,8 oranında büyüme gösterirken Türkiye, yılı yüzde 21’in üzerinde bir büyüme ile kapattı. Yılın ilk 7 aylık döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,11 oranında artışla 24 milyon 693 bin 886 kişiye ulaştı. Avrupa pazarlarının tamamında artış yaşandı.



TÜİK’in açıkladığı 2019 yılının ilk yarısındaki verilere göre Türkiye’nin turizm geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 oranında artarak 12,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Haziran ayı ile birlikte başlayan ve ekim ayı sonuna kadar olan süreçte yükseliş trendinin devam etmesini bekliyoruz. 2018 yılında 40 milyona yakın yabancı ziyaretçi ağırladık. 2019 yılında ana pazarlarımız olan Rusya, Almanya ve İngiltere’den gelen ziyaretçi sayısındaki artışı da göz önünde bulundurarak, yabancı ziyaretçi sayısının bu yıl 45 milyon civarında olacağını öngörüyoruz.



“TURİZM KONUSUNDA COĞRAFİ OLARAK ŞANSLIYIZ”



Türkiye turizmini nasıl buluyorsunuz, geliştirmek için neler yapmalıyız? Küresel turizmde Türkiye’nin yeri nedir?



Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre; Türkiye, 2018 yılı itibarıyla en çok ziyaretçi çeken ülkeler arasında geçen yıla göre iki basamak yükselerek 6’ncı sıraya çıktı. Özellikle paket turlarla büyüyen dünya turizm pastasından Türkiye’nin alacağı daha çok pay var. Dünya sırlamasında ülkemizi daha üst sıralara taşımak, ilk üçte yer almak için farklı turizm çeşitlerini ön plana çıkarmamız gerekiyor.



“TURİZMİ DENİZ, GÜNEŞ VE KUM ÜÇGENİNİN DIŞINA ÇIKARMALIYIZ”



Ülkemiz bu konuda çok şanslı bir coğrafyaya sahip. Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insanın ulaşabileceği bir konumda yer alıyor. Türkiye’de yılın 12 ayı turizm yapmak mümkün. TÜRSAB olarak turizmi Türkiye’nin her köşesine yaymak için çalışıyoruz. Ancak doğal güzelliği olan bazı illerimizde, özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde uçak sıkıntısı var. Bu bölgelerimizde de talep artışı var ancak otel ve yatak eksiklikleri de söz konusu. Amacımız ülkemizdeki turizmi deniz, güneş, kum üçgeninin dışına taşımak.



TÜRSAB olarak, 35 bölge temsil kurulu (BTK) ve 17 ihtisas başkanlığı ile turizm çeşitleri üzerinde farklı proje ve yol haritaları oluşturarak ülkemize gelen turist sayısını artırmak için çalışıyoruz. Seyahat tercihi kitle turizmi dışında olan ve ağırlıklı olarak kültür ve alışveriş gibi nedenle seyahat eden ülkelerden daha çok turist çekerek bunu başarabileceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz.



“3 MİLYON ZİYARETÇİYİ 3 YIL İÇİNDE 10 MİLYONA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”



TÜRSAB değişik turizm ürünleri için çalışmalar yapıyor. Son olarak geçen hafta yüzde 25 daha fazla gelir bırakan gastronomi turisti sayısını artırmak içim Mersin, Adana, Antakya ve Gaziantep’e gastronomi turu düzenledik. Adana-Pozantı arasında açılacak gastronomi treninin de içinde olduğu lezzetin izinde tur paketleri hazırlanacak. Bölgeye 3 milyon gastronomi ziyaretçi gidiyor. Bu sayıyı 3 yıl içinde 10 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.



“UYGUN TATİL İÇİN ERKEN REZERVASYON ÇOK ÖNEMLİ”



Tatile gitmek için okulların açılmasını bekleyenler var. Uygun tatil mümkün mü? Bu yıl tatil paketlerini nasıl buldunuz?



Eylül ayının gelmesi ve okulların açılmasıyla birlikte yerli turistlerin büyük bir çoğunluğu tatilini tamamlamış oluyor. Bir kısmı ise tatil için özellikle eylül ayını tercih ediyor. Bu yıl okullar bir hafta erken açıldı. Eylül ayının ilk haftasından itibaren yüksek sezon diye belirtilen temmuz ve ağustos ayılarından daha uygun fiyatlara tatil yapma imkânı oluyor.



Ege ve Akdeniz’de iç pazar ağırlıklı çalışan Çeşme ve Bodrum gibi tatil merkezlerimizde daha uygun fiyatlara tatil yapılabiliyor. Burada erken rezervasyonun öneminin altını çizmek istiyorum. Seyahat acentaları kasım ayından itibaren 2020 yılının kampanyalarını açıklamaya başlar.



“YENİ EĞİTİM SİSTEMİYLE TALEP ÇOK FAZLA OLACAK”



Kampanyalardan faydalananlar eylül ayındaki fiyatlardan bile daha ucuza tatil yapma imkânını yakalayabilirler. Bu eğitim öğretim yılında 3 ara tatil olacak. Seyahat acentaları okulların ara tatillerine göre kültür, kış ve spor turizmi ağırlıklı alternatif ürünlerini piyasaya sundular. Bu tatillerde de talep çok fazla olacağı için erken davranan her zaman avantajlı olarak seyahat edip tatilini yapabilir.



“ETKİNLİKLERİN ETKİSİYLE KAZANAN ÜLKEMİZ OLACAKTIR”



TÜRSAB Başkanı olarak yakın zamanda hayata geçirmeye çalıştığınız projeleriniz var mı?



Bu hafta ülkemizde iki önemli uluslararası etkinlik var. Biri Gaziantep’te düzenlenen Gastroantep, diğeri Marmaris’te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası (WRC). Gastoantep’i çok önemsiyoruz, Türk mutfağı turizmciler için çok değerli bir pazarlama argümanı. Gastroantep’te TÜRSAB’ın kurduğu VR çadırı, katılımcıları bölgede 3 boyutlu bir seyahate çıkarıyor. Dünya Ralli Şampiyonasının 11. ayağı 12-15 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor. TÜRSAB geçen sene olduğu gibi bu yıl da şehir içi etabının ana sponsoru.



WRC gibi etkinlikler bizim dünyada tanınmamız için çok etkili. Çünkü yayınları 155 ülkeden 1 milyar kişiye ulaşıyor. Ülkemizi ve Marmaris’i görmemiş kişilerin bu yayınlar sayesinde ilgisini çekebilmek mümkün. Dünyanın diğer ucunda yaşayan seyahate meraklı bir insanın dikkatini çekmek ülke turizmi için önemli bir kazanımdır. Bildiğimiz kadarıyla sporcusundan takipçisine sadece bu organizasyonu takip etmek için binlerce kişi Marmaris’e geldi. Bu tarz etkinliklerin etkisi ilerleyen zamanlarda hissedilir. Sonuçta kazanan ülkemiz olacaktır.



“YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA 22 ULUSAL TURİZM FUARINA KATILDIK”



TÜRSAB Yönetim Kurulu’na 18 ay önce geldik. Bu süreçte üyelerimizin turizm faaliyetlerini yaparken yaşadıkları sorunların çözümü için hızlıca harekete geçip elimizden geleni yaptık. Hem yurt içinde hem de yurt dışında 22 ulusal ve uluslararası turizm fuarına katıldık. Kasım ayından itibaren 2020 turizm sezonu için yurt dışı fuarları başlıyor.



Hepinizin bildiği gibi yeni yasamızın bakanlıktaki çalışması sona erdi. 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nda sona yaklaştık. Meclis açılır açılmaz yeni yasamızın meclise sevk edilmesini bekliyoruz. Kanunumuzun bu yıl içinde çıkacağını ümit ediyoruz. Sektörümüzün önündeki engelleri ortadan kaldıracak bu yasanın acilen çıkması, 2023 hedeflerimize ulaşmamız açısından da büyük önem taşıyor.

(Aksam.com.tr- Ezgi Aşık)