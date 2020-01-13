Cari işlemler hesabı üst üste 6 aydır fazla veriyor

  • Bist 100
    120427
  • Dolar
    5,8621
  • Euro
    6,5211
  • Altın
    292,5700
İstanbul
6 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı? 13 Ocak Pazartesi dizileri hangileri? Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı? 13 Ocak Pazartesi dizileri hangileri?
Sivasspor, Khalili'nin ardından Yasin Öztekin'i de kadrosuna kattı Sivasspor, Khalili'nin ardından Yasin Öztekin'i de kadrosuna kattı
İsrail'de hava kuvvetlerine ait Hatzor hava üssünü su bastı İsrail'de hava kuvvetlerine ait Hatzor hava üssünü su bastı
Fenerbahçe'den bir sponsorluk anlaşması daha Fenerbahçe'den bir sponsorluk anlaşması daha
İran Hükümet Sözcüsü: Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının vurulması Cumhurbaşkanı Ruhani'den gizlendi İran Hükümet Sözcüsü: Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının vurulması Cumhurbaşkanı Ruhani'den gizlendi
Jandarma memur alımı sonuçları belli oldu mu? 2020 Jandarma memur alımı ne zaman? Jandarma memur alımı sonuçları belli oldu mu? 2020 Jandarma memur alımı ne zaman?
Almanya: Libya'da yürürlüğe giren ateşkesten memnunuz Almanya: Libya'da yürürlüğe giren ateşkesten memnunuz
Verdiği sözü tuttu! Gökdeniz'in hayali gerçek oldu Verdiği sözü tuttu! Gökdeniz'in hayali gerçek oldu
La Liga ekiplerinden Espanyol, Marcao için Galatasaray'a 5 milyon Euro teklif etti La Liga ekiplerinden Espanyol, Marcao için Galatasaray'a 5 milyon Euro teklif etti
Ayşe Tuba'yı öldürmeden önce 'Satır aldım, tuzağa düşürüp, kafasını keseceğim' demiş Ayşe Tuba'yı öldürmeden önce 'Satır aldım, tuzağa düşürüp, kafasını keseceğim' demiş
Deniz Feneri Derneği İdlib'e yardım tırı gönderdi Deniz Feneri Derneği İdlib'e yardım tırı gönderdi
Kurban Bayramı ne zaman 2020? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman 2020? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
32 yıldır ağaçlara şekil verip zurna yapıyor 32 yıldır ağaçlara şekil verip zurna yapıyor
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye çok sert cevap Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye çok sert cevap
Türkiye’nin savunmada 2020’lere bakışı umut veriyor Türkiye’nin savunmada 2020’lere bakışı umut veriyor
Tayvan seçimlerinde Çin karşıtı Tsai zaferini ilan etti Tayvan seçimlerinde Çin karşıtı Tsai zaferini ilan etti
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Afrika çıkarması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Afrika çıkarması
Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü
Doya Doya Moda Selin Küçük kimdir? Doya Doya Moda Selin Küçük kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Selin Küçük kimdir? Doya Doya Moda Selin Küçük kaç yaşında, nereli?
Cari işlemler hesabı üst üste 6 aydır fazla veriyor Cari işlemler hesabı üst üste 6 aydır fazla veriyor
Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün
Türkiye'nin çekici ihracatı 2019'da rekora yaklaştı Türkiye'nin çekici ihracatı 2019'da rekora yaklaştı
Türkiye'nin kuru yemiş ihracatı 2019'da 1,4 milyar dolara ulaştı Türkiye'nin kuru yemiş ihracatı 2019'da 1,4 milyar dolara ulaştı
Borsa son 2 yılın en yüksek seviyesini gördü Borsa son 2 yılın en yüksek seviyesini gördü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Ocak 2020 Pazartesi 14:40:38 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 14:41:50

Cari işlemler hesabı üst üste 6 aydır fazla veriyor

Ekonomideki dengelenme süreciyle birlikte makro verilerde iyileşme gözlenirken, bunun en güzel örneği cari işlemler hesabında görüldü. 2018'de 60 milyar dolara yaklaşan 12 aylık cari açık, hükümetin aldığı tedbir ve uygulamaya başladığı yeni kararlarla düşüş trendine girdi.

Türkiye'nin son 12 aylık cari işlemler hesabı Kasım 2019'da 2 milyar 725 dolarla üst üste altı aydır fazla veriyor.

2018'in yılın ikinci yarısından itibaren cari açıkta başlayan gerileme bir yılın ardından cari fazla konumuna yükseldi. Geçen yılın haziran ayından itibaren başlayan cari fazla üst üste altıncı ayına girdi. Kasım 2019'da 12 aylık cari fazla bir önceki aya göre 1,6 milyar dolar azalışla 2 milyar 725 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım 2018'de yıllıklandırılmış cari açık 33,4 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Cari işlemler hesabı kasımda dört ayın ardından aylık bazda 518 milyon dolar açık verdi.

Analistler, Türk ekonomisinin 2020'de potansiyel büyümesine yakınsamasıyla birlikte cari fazlanın artık daha fazla artmasının beklenmeyeceğini ve cari işlemler hesabının da yeni akışına doğru yöneleceğini dile getirdi.

"Cari fazlada başlayan gerilemenin ne boyuta ulaşacağı büyümenin seyrine bağlı olacak"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, yaptığı değerlendirmelerde kasımda cari açığın 518 milyon dolarla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Aralık 2019 dönemin gümrük dış ticaret öncü verilerinin 2018'e göre daha yüksek dış açığa işaret ettiğini bildiren Bürümcekçi, bu gelişmeyle birlikte değerlendirildiğinde cari fazlada başlayan gerilemenin süreceğini söyledi.

Bürümcekçi, kasımda cari açıkta gözlenen gerilemede dış ticaret açığının yükselmesinin ana etken olduğunu ifade etti.

Cari fazlada başlayan gerilemenin ne boyuta ulaşacağının büyümenin seyrine bağlı olacağını vurgulayan Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Önceki yıl cari açığı artıran faktörlerin başında gelen enerji ticaretindeki gelişmelerin devam edip etmeyeceği kritik görünürken, petrol fiyatlarının son dönemdeki artışa rağmen 2018 yılı ortalamasının (72 dolar) altında kalması cari açığı azaltıcı etki getirmeye devam etmektedir. Altın ticaretinde ise geçen yıl ilk onbir ayda verilen 8,2 milyar dolar net açık bu yıl aynı dönemde 7,9 milyar dolarla sınırlı gerilemiştir. Buna ek olarak, turizm gelirlerinin, turist sayısının artış eğilimini koruması ile toparlanma göstermeye devam edeceği beklenmelidir. Ancak, milli gelir büyümesi baz etkisinin de devreye girmesiyle son çeyrek ve takip eden çeyreklerde daha güçlü artışlar kaydedecektir.

Bu gelişmenin, dış ticaret açığında yıllık bazda karşılaştırmalarda da belirgin artışlar getireceğini düşünmekteyiz. Ayrıca, AB pazarı ve genel olarak küresel çapta büyümede gözlenen yavaşlamanın ihracat artış hızımızı olumsuz etkilemeye devam ettiği izlenmektedir. Bu doğrultuda, aralık sonunda 1,5 milyar dolar fazlaya gerilemesini beklediğimiz son 12 aylık açığın, 2020 yılını 20-25 milyar dolar aralığında açık ile YEP tahmini üzerinde kapatabileceğini düşünmekteyiz."

"2019'u 1 milyar doların hemen altına cari fazla ile tamamlayabiliriz"

TSKB ekonomisti Şakir Turan da kasım ayında mevsimsel etkilerle turizmin katkısı azalırken, dış ticaret açığındaki genişlemeyle cari işlemler hesabında sınırlı açık oluştuğunu söyledi.

Kasım ayında cari işlemler hesabının yeniden açık vermesine dış ticaret açığındaki genişlemenin neden olduğunu belirten Turan, "Finansman tarafında ise kasımda doğrudan yabancı yatırımlardaki belirgin azalışa karşın portföy girişleri ve uzun vadeli borçlanma öne çıkıyor." dedi.

Turan, kasım cari açık verilerinin iç talep ve ithalat artışının etkilerini yansıtırken, 2019'un 1 milyar doların hafif altında bir cari fazla ile tamamlanabileceğini bildirdi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ