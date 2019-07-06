Cari fazla vereceğiz

Finansal Kurumlar Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyondan cari açığa, YEP’ten TL varlıklarına kadar birçok önemli konuya değinen Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisi içinde finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin ağırlığının hızla arttığını söyledi.

Türkiye güçlü ve büyük

Türkiye’nin her türlü finansal saldırı ve sıkıntıyı aşabilecek çok büyük ve güçlü bir ülke olduğuna vurgu yapan Berat Albayrak, “Şimdi, önümüzde Türkiye'ye fırsatlar sunan 4 yıla yakın bir süre var. Bu süre zarfında Türkiye’nin dinamik yapısına kalıcı ve istikrarlı bir şekilde kavuşacağı zemini hazırlıyoruz. Biz dostlarımıza da artık şunu söylüyoruz 'Türkiye artık üzerinden para kazanılacak bir ülke değil. Türkiye vaat ettikleriyle sürdürülebilir şekilde para kazanılacak bir ülke. Bundan sonra böyle” ifadelerini kullandı.

Enflasyon hızla düştü

Piyasa göstergelerinin yanı sıra makroekonomik göstergelerinde de somut iyileşmelerin görüldüğünü aktaran Bakan Albayrak, “Yılın ilk ayında özellikle enflasyonun yüzde 25 seviyelerini gördüğü süreçten, haziran ayı itibarıyla yıllık hedeflediğimiz rakamın altında bir seviye olan yüzde 15,7’yi görmüş olduk. Göstergeler, yılın ikinci yarısında tek haneli seviyelere yakınsayacağı yönünde. Bu çerçevede, 2019 yıl sonu enflasyon oranı YEP’te belirlenen yüzde 15.9 seviyesinin altında gerçekleşecek” bilgisini paylaştı. Bakan Albayrak, dengelenme sürecinin kazanımlarını dış ticaret ve özellikle cari açık performansında da gözlemlediklerini belirterek, “En son açıklanan nisan ayı rakamlarıyla cari açık 8.6 milyar dolara kadar gerilemiştir. Bu rakam son 15 yıllık noktada baktığımızda Ocak 2004'ten bu yana en düşük seviye.

Göstergeler pozitif

Açıklanan rakamlar üzerinden konuşuyorum, nisan ayı için geçerli. Ama 2019 yılı için, haziran ayı için söylüyorum, mayıs rakamlarını kabaca topluyoruz, çıkarıyor belki kafa kafaya yakın gelecek, tahminimiz eksi 2 ile 1 arası gelebilir ama mayıs ayında olmasa da haziran ayı itibariyle 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazlanın verildiği bir ay olacak” diye konuştu.

TL pozitif yönde ayrıştı

Gelinen noktada, finansal piyasaların normalleşmeye başladığını ve ekonomik göstergelerin iyileşme eğilimine girdiğini gördüklerini belirten Berat Albayrak, “Türk lirası birçok gelişmekte olan ülkeye kıyasla pozitif yönde ayrıştı. 'TL değer kazanıyor bu çok iyi, TL değer kaybediyor bu çok kötü.' Bu söylemde olmamak lazım. Önemli olan dengeli, stratejik ve rekabetçi bir şekilde yolumuza devam etmek. Bu dengeli süreç; emin adımlarla, ekonomideki makro ve mikro iyileşmelerle güçlenerek bu süreci desteklemeye devam etsin” diye konuştu.