Cari fazla tarihi zirvede 

Ülke ekonomisinin yüksek büyüme sergilediği 2010 ve 2011 yıllarında yıllıklandırılmış cari açık ,kademeli olarak artarak Ekim 2011'de 76,1 milyar dolarla tarihi zirvesine çıkmıştı. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve ülke ekonomisindeki büyümenin tekrar tarihi ortalamalara çekilmesiyle, yıllıklandırılmış cari açık Kasım 2012'de 50 milyar doların altına geriledi.



DENGELENMENİN ETKİSİ

Yıllıklandırılmış cari açık, geçen yılın mayıs döneminde 57,9 milyar dolara kadar yükselirken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Eylül 2018'de kamuoyuna açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) sonrasında başlayan ekonomideki ‘yeniden dengelenme’ süreciyle beraber cari açıkta gerileme etkisini gösterdi. Bu kapsamda alınan tedbirlerle dış ticaret açığında daralma görülürken, ihracatın ithalatı karşılama oranında da artış yaşandı.

ÜÇ DÖNEMDİR ARTIYOR

Yıllıklandırılmış cari açık, 12 ay boyunca (Haziran 2018-Mayıs 2019) kademeli olarak azalarak 57,9 milyar dolardan 1,2 milyar dolara geriledi. Son üç dönemdir de yıllıklandırılmış bazda cari fazla görülüyor. Bu yılın haziran, temmuz ve ağustos dönemlerinde, sırasıyla 1,2, 4,5 ve 5,1 milyar dolarlık cari fazla verildi. Böylece ağustostaki 5,1 milyar dolar, Merkez Bankası'nın yayımladığı veri seti dönemi dikkate alındığında, en yüksek yıllıklandırılmış cari fazla olarak kayıtlara geçti.