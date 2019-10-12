Rekor üstüne rekor

Cari dengedeki başarılı performansın sürdüğüne dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: “Temmuzdaki rekordan sonra, yeni bir rekorla ağustosta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik. İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız.”

BU MÜCADELEDE ZAFERLE ÇIKACAĞIZ

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken, operasyonla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar geldi. Albayrak, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. “Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm terör örgütleriyle mücadele ediyoruz” diyen Bakan Albayrak, “Allah'ın izniyle bu mücadeleden zaferle çıkacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

SINIR GÜVENLİĞİNDEN KESİNLİKTE TAVİZ YOK

Albayrak, “Ülke olarak toplam 5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaparak, terörle mücadele ederek, sivil insan noktasında dünyada en çok maalesef kayıp veren ülkelerden biri olarak, en çok bedel ödeyen ülkelerden bir tanesi değil, başında geliyoruz. Bu kapsamda Türkiye sınır güvenliğinden kesinlikle ama kesinlikle taviz vermeyecek” diye konuştu.