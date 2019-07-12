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12 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 01:01:23

Cari açık mayısta eridi

Başarılı dengelenmenin etkisiyle cari işlemler hesabı, mayısta 151 milyon dolar fazla verdi. 12 aylık cari açık, 2.3 milyar dolarla 16 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomi yönetiminin attığı yeni adımlar, olası sorunlara karşı alınan önlemler, yapılan yatırımlar ve hayata geçirilen yeni uygulamalarla güçlü Türk ekonomisi, tüm hızıyla büyümesini sürdürüyor. Bu sayede yaşanan finansal saldırılardan güçlenerek çıkan Türkiye, enflasyonla mücadele, YEP, piyasalara sağlanan finansal destek paketleri gibi adımlarla ekonomide dengelenme sürecine girdi. Bu süreçle birlikte ekonomideki pozitif yükseliş sürüyor, ihracat aylardır artıyor, ithalatta da düşüş trendi devam ediyor. Bu kapsamda da cari açıkta düşüş sürerken, cari işlemler hesabı fazla veriyor.

16 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Mayıs 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, 2018’in mayıs ayında, 6 milyar 172 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 151 milyon dolar fazla oluştu. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 2 milyar 370 milyon dolara geriledi. Böylece yıllıklandırılmış cari açık, Şubat 2003'ten bu yana gördüğü en düşük seviyeye inmiş oldu. Böylelikle, ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ve ekonomideki dengelenme süreci çerçevesinde yıllıklandırılmış cari açık 12 aydır kesintisiz azalışını sürdürdü. Ocak 2019’da cari işlemler açığı, geçen yılın aynı ayına kıyasla 6 milyar 221 milyon dolar azalarak, 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu gerileme şubatta da artarak devam etti. Cari işlemler açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla 3 milyar 776 milyon dolar azalarak 718 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ŞUBAT AYINDA FAZLA VERMİŞTİ

Geçen yılın şubat ayında 449 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2 milyar 748 milyon dolar fazlaya ulaştı. Son 12 aylık cari açık şubatta 17 milyar dolarla 9 yılın en düşük seviyesine geriledi. Şubat ayının ardından martta da cari açık hızla gerilemesini devam ettirdi. TCMB Mart 2019 verilerine göre, cari işlemler açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 milyar 145 milyon dolar azalarak 589 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cari işlemler açığı, nisanda ise geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 milyar 263 milyon dolar azalarak bir milyar 334 milyon dolar olarak gerçekleşti.

SENE SONU TAHMİNLERİ REVİZE EDİLDİ

Gelişmeler sonrası 2019 sonu cari açık tahminlerini 13.5 milyar dolardan 9.5 milyar dolara revize ettiklerini aktaran Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, “Dış açıktaki sert düşüş ve turizm gelirlerinde yıllık artış, ana destekleyici unsurlar. Petrol fiyatlarında mevcut seviyelerin korunması da cari açıktaki düşüşün hızı açısından önemli” ifadelerini kullandı. Tokalı, 2017 sonunda yüzde 5.6 düzeyinde olan ancak 2018'i yüzde 3.5, seviyesinde tamamlayan cari açık oranının 2019 sonunda yüzde 1.3'e kadar inebileceğini dile getirdi.

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