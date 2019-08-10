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10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 23:49:27

Cari açığa milli duvar

Türkiye’nin milli üretim hamlesi, ihracatı artırırken dışa bağımlılığı da azalttı. Başarılı dengelenmenin etkisiyle, son 12 aylık cari işlemler hesabı, 17 yılın ardından 538 milyon dolar fazla verdi. 

Geçen yıl ağustostaki kur saldırısının ardından tam bir yıl geçti. ‘Türkiye batıyor’ yaygarası koparan kriz tellallarına rağmen dengelenme süreci başarıyla tamamlandı. Bu başarının en önemli göstergesi ilk yarı verileri oldu. Bu dönemde güven endeksleri yükselirken, turizm gelirleri rekor kırdı. Aynı dönemde Türkiye'ye gelen 21 milyon turistten, 12.6 milyar dolardan fazla gelir sağlandı. 12 aylık cari işlemler hesabı haziranda fazla verdi. Turizm ve cari denge verileri, başarılı dengelenmenin en önemli göstergesi oldu. Cari işlemler açığı haziranda 548 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, son 12 aylık cari denge 538 milyon dolarla Kasım 2002'den bu yana ilk kez artı verdi. 

ENERJİ AÇIĞINDA REKOR DÜŞÜŞ 

Enerji kaleminde haziranda verilen net açık, 2 milyar 384 milyon dolarla 26 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu gelişmeler sonucunda son 12 aylık verilerde enerji ve altın dışı (çekirdek) cari dengede ise 42,6 milyar dolarlık fazla oluştu. Bu rakam, verilerine ulaşılan Aralık 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. Böylece altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2 milyar 284 milyon dolar artı verdi. 

TL YÜZDE 2 DEĞER KAZANDI 

Dolar karşısındaki pozitif seyrini 4'üncü işlem gününe taşıyarak diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan Türk lirası, haftalık bazda yüzde 2'ye yakın değer kazandı. Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin, taraflardan gelen açıklamalarla şimdilik azalsa da, kur tarafında açılan yeni cephede karşılıklı adım ve açıklamaların piyasalar için risk oluşturmaya devam etmesinin beklendiğini kaydetti. 

TÜRBÜLANSTAN ÇIKTIK 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Yaşanan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini, hedeflerinin de ötesine taşıdıklarına işaret eden Albayrak, “Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, “Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız.” ifadesini kullandı. 

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