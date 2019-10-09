Çalışana TES, gurbetçiye BES

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-2022 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nden, gurbetçi BES’ine, kumbara hesabından kamuda ödül sistemine kadar 7’den 70’e herkesi kapsayan yeniliklerin bulunduğu program, içerdiği sosyal güvenlik reformlarıyla geniş yankı uyandırdı.

HERKESE İKİNCİ EMEKLİLİK

Programa göre, herkese ikinci emeklilik imkanı sağlanacak. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, sosyal tarafların mutabakatıyla hayata geçirilecek. Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarına 'Dövizli BES' uygulaması getirilecek. Eğer bir farklılık yapılmazsa, gurbetçiler de 10 yıl ve 56 yaş koşullarını yerine getirdiklerinde, BES'te emekli olma hakkına kavuşacak. Gurbetçiye de her ay yüzde 25 devlet katkısı olacak. Vatandaşın Kumbara Hesabı uygulamasıyla her doğan çocuğa bir banka veya katılım finans şirketi hesabı açılacak. Böylece tasarruf erken yaşta teşvik edilecek. Ayrıca, Türkiye Emlak Katılım Bankası bünyesinde uzun vadeli tasarrufu teşvik edecek ve düşük maliyetle konut edinimi sağlayacak 'Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi' kurulacak.

İSTİHDAM ARTACAK

Üç yılda 3.2 milyon kişiye iş kapısını açacak yol haritasında 10 önemli başlık bulunuyor:

- Yeni meslek kazandırma programları düzenlenecek.

- Malullük nedeniyle iş yaşamı dışında kalanların çalışma hayatına geri dönmelerini sağlayacak mesleki rehabilitasyon uygulaması hayata geçirilecek. Engellilerin meslek edinmesi için uzaktan eğitim programları geliştirilecek.

- Kadın istihdamını artıracak düzenlemeler yapılacak.

- Gençler talep edilen mesleklere yönelik hedef odaklı, beceri temelli eğitim programlarına dahil edilecek.

- Mesleki ve teknik eğitimin içeriğiyle hayat boyu öğrenme ve aktif işgücü programları; reel sektörün gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınarak planlanacak.

- Yeni meslek alanlarında işgücünün yetiştirilmesine yönelik kurs, programlar düzenlenecek.

- Tamamlanmaya yakın inşaat projelerine finansman desteği sağlanacak.

- Stok ve revizyon yatırımlarıyla turizm alanında istihdamın artışı hedefleniyor.

- Sosyal yardım alan vatandaşlara yönelik işgücü programları etkin şekilde uygulanacak.

- Yenilikçi okul-sektör işbirliği modelleri geliştirilecek.

HESAPLI ALIŞVERİŞ İMKANI

Yeni Ekonomi Programı kapsamında kurulacak mobil uygulamayla vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma imkanı sağlanacak. Programa göre; sera yatırımları teşvik edilecek. Hal Yasası’yla üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark optimize edilecek, sebze-meyve ticareti kayıt altına alınacak, aracılar denetlenecek ve hallerin modernizasyonu sağlanacak. Perakende Yasası’yla gıda tedarikçilerini korumaya ve gıda enflasyonunu önlemeye yönelik düzenlemeler yapılacak.

MEMURA ÖDÜL SİSTEMİ

Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların yetkinlikleri belirlenecek. Başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak 'Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi' kurulacak.