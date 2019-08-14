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14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:11:08

Çalışan anneye kreş yardımı

Annelere verilen kreş desteği, 304 liradan 1.015 liraya çıkarıldı. Destekten faydalanmak için, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın il müdürlüklerine başvurmak gerekiyor. 

Çalışan annelere büyük kolaylık sağlayan düzenleme, 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Artık anneler ‘çocuğumu nereye bırakacağım’ endişesi taşımayacak. Ancak çoğu anne bu düzenlemeden habersiz. Düzenlemeye göre, çalışan anneler çocuklarını kreşe verirse, devlet 1.015 lira (brüt asgari ücretin yarısı) destek sağlayacak. Destek daha önce 304 liraydı. Yani 711 liralık artış var. 

VERGİ DIŞI OLACAK 

Bu yolla, çocuk bakımı nedeniyle işgücü piyasasına katılamayan annelere büyük bir destek sağlanmış olacak. Kadın çalışanlara yönelik kreş desteği, ek bir destek. Ancak ek bir ödeme değil. Düzenleme kapsamında, işveren tarafından kreş ve gündüz bakımevi için çalışanın ücretine ilave olarak yapılan ödeme, gelir vergisinden istisna ediliyor, yani vergi dışı bırakılıyor. 

ŞARTLAR NELER? 

Kreş desteğinin bazı şartları var. Destekten yararlanmak için çalışanın, çocuğunu gönderdiği kreş ve gündüz bakımevinin özel sektörde faaliyet göstermesi şart. Dolayısıyla, çocuklarını kamuya ve kamu tüzel kişiliğine ait kreş ve gündüz bakımevlerine gönderen çalışanlar için vergi istisnası uygulanmayacak. 

Çocukta sınır yok

Bu destekten yararlanmak için çocuk sayısı sınırı bulunmuyor. Bu anlamda, kadın çalışan, her bir çocuk için aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yüzde 50’sini (1.015 lira) aşmamak üzere istisnadan yararlanabilecek. Dolayısıyla, kadın çalışan kaç çocuğu olursa olsun, gerekli koşullar oluşmuş ise her bir çocuk için vergi istisnası alabiliyor. 

1.015 liralık destek nasıl alınır? 

Başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın illerde bulunan merkezlerine yapılabiliyor. Kreş desteğinden yararlanmak için, iş hayatında bulunan çalışan anne olmak gerekiyor. Başvuruların değerlendirilmesinde annenin maaş miktarı da göz önünde bulunduruluyor. Düşük ücretle çalışan annelere öncelik veriliyor.

Kurban bahane
Çalışan anneye kreş yardımı
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