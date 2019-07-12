Çalışan anneye kreş yardımı

İş dünyasındaki çalışan annelere büyük kolaylık sağlayan düzenleme, 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ancak çoğu anne bu düzenlemeden habersiz. Buna göre; çalışan anneler çocuklarını kreşe verirse, devlet 1.015 lira (brüt asgari ücretin yarısı) destek sağlayacak. Destek daha önce 304 liraydı. Yani 711 liralık artış var.

VERGİ DIŞI OLACAK

Bu yolla çocuk bakımı nedeniyle işgücü piyasasına katılamayan annelere büyük kolaylık sağlanmış olacak. Kadın çalışanlara yönelik kreş desteği, ek bir destek. Ancak ek bir ödeme değil. Düzenleme kapsamında işveren tarafından kreş ve gündüz bakımevi için çalışanın ücretine ilave olarak yapılan ödeme, gelir vergisinden istisna ediliyor, yani vergi dışı bırakılıyor.

ŞARTLARI NELER?

Kreş desteğinin bazı şartları var. Destekten yararlanmak için çalışanın çocuğunu gönderdiği kreş ve gündüz bakımevinin özel sektörde faaliyet göstermesi şart. Dolayısıyla, çocuklarını kamuya ve kamu tüzel kişiliğine ait kreş ve gündüz bakımevlerine gönderen çalışanlar için vergi istisnası uygulanmayacak.

1.015 LİRALIK DESTEK NASIL ALINIR?

Başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın illerde bulunan merkezlerine yapılabiliyor. Kreş desteğinden yararlanmak için aktif çalışan anne olmak gerekiyor. Başvuruların değerlendirilmesinde annenin maaş miktarı da göz önünde bulunduruluyor. Düşük ücretle çalışan annelere öncelik veriliyor.