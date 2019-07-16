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16 Temmuz 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 09:19:11

Çalışan anneye 4 destek birden

Hükümet, çalışan annelere 300 ila 600 lira doğum yardımı, 178 lira süt parası ve iş göremezlik ödeneği veriyor. Bu desteklere yarım gün çalışma ödeneği de eklendi. Toplam teşvik, 9 bin 385 liraya yükseldi. 

Çalışan kadınlar çocuk sahibi olduğunda, devlet maddi destek sağlıyor. Ayrıca çocuk sahibi kadınların iş hayatında istihdamını artırmak için de uygun koşullar sağlanmaya devam ediliyor. Çocuklu annelerin mevcut işlerine devam etmesi ya da yeni bir işe girip çalışabilmesini desteklemek adına, bu kapsamda devlet tarafından annelere birçok ödeme yapılıyor. 

YARIM GÜN ÇALIŞMA YARDIMI 

İş dünyasındaki anneler, doğum izninden sonra, çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabiliyor. Anneler; yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün), ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışarak, çalışmadığı mesainin ücretini devletten alabiliyor. Tüm ödemeleri alan annenin eline geçen para en az 9 bin 385 lirayı buluyor. 

BİRÇOK KATKI SAĞLANIYOR 

Annelere yapılan başlıca ödemeler ‘çocuk parası’, ‘doğum yardımı’, ‘süt ve emzirme parası’ ve ‘yarım gün çalışma parası’ olarak öne çıkıyor. Buna göre; ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor. Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru, Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov.tr’den de başvuru imkanı var. 

SÜT PARASI VERİLİYOR 

Doğum yapan kadınlara 178 lira ‘emzirme ödeneği’ (süt parası) veriliyor. Bu para, çalışan, çalışmayan her anne için ödeniyor. Anne sigortalı değilse para, sigortalı eşe veriliyor. Süt parası için SGK il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurmak gerekiyor. Başvuru için 5 yıl süre var. 

DOĞUM İZNİ ÖDEMESİ 

Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme ise doğum (rapor) parası. Bu para, maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. Asgari ücretlinin aldığı en düşük ödeme, 6 bin 367 lira. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatırılıyor. Paranın yatıp yatmadığı, doğum izni biter bitmez ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edilebiliyor.

KURSA KATILANA 80 LİRA

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışmak isteyen anneleri desteklemek için “İş'te Anne Projesi”ni başlatmıştı. İŞKUR destekli proje kapsamında, istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına ve işbaşı eğitim programlarına katılanlara, 2018’de günlük 70 lira ödeme yapılıyordu. Yeni düzenlemeyle bu miktar 2019 yılı için 80 liraya çıkarıldı.

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