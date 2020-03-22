Çağrı merkezleri gurbetçilere yeni iş kapısı sağlıyor!

Çağrı merkezleri müşteri memnuniyeti ve marka değerini geliştirmek açısından firmalar için artık zorunluluk haline geldi. Yeni ve gittikçe küçülen dünyanın hızlı temposu ve esnek çalışma saatleri içinde tüketiciler şirketlere günün her anında ulaşabilmek ve gerekli desteği alabilmeyi talep ediyor. Doğal olarak bu durum çağrı merkezlerinin önemini ve değerini artırıyor. Şirket olarak, artan talebi karşılayabilmek ve hizmet kalitemizi geliştirerek sürdürebilmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Türkiye ve Almanya’da ağırlıklı olarak elektrik doğalgaz ve internet alanında hizmet veren şirketlere çağrı merkezi hizmetleri sunan Evomiles son bu yıl çağrı merkezi operasyonlarında müşteri sayısını artırdığı gibi, dış arama operasyonların da müşterilerinin destek aldığı çağrı türlerini ve süreçlerini de çeşitlendirmeyi başardı

Tüm bu gelişmelere paralel olarak çağrı merkezinin içinde yer alan İnternetin ve mobil uygulamaların giderek yaygınlaştığı ve daha çok kişinin kullandığı yeni dijital dünyada, çağrı merkezi sektörü için de yeni hizmet kanalları ortaya çıktı.

Bugün artık dijitalleşmeye, daha nitelikli insan kaynağına ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik yatırımlar yapılıyor. sosyal medya, webchat ve chatbot gibi yeni hizmet kanallarının kullanım oranının her yıl artmasının çağrı merkezi sektöründe hizmet veren firmaları bu kanalları kullanmaya itiyor.

Türkiye’de 50’dan fazla çalışanı ile Almanya ve Türkiye’de Çağrı Merkezi sektörünün öncü markalarından Evomiles vites büyütüyor.

2006 yılında Almanya’da kurulan Evomiles Almanya’daki başarısını Türkiye’de 2014 yılından bu yana sürdürüyor.

Evomiles Yıl Sonuna Kadar 100 Kişi Daha İstihdam Edecek!

Türkiye’de çağrı merkezleri genelde genç bir ekibe ve iş gücüne sahipler. Çalışanların genç olması teknolojiye çok rahat adapte olan ve kullanabilen bir işgücü anlamına geliyor. Şirketler kendi içlerinde esnek yapılanmalarını sağlayamadıkları durumda çağrı merkezleri part-time hizmet verme imkanı da sunuyor. Sektörün geçen yıl yüzde 21 büyüme ile 7,5 milyar TL’ye ulaşması yine sektörde istihdamı da arttırıyor.

Bu yıl sonuna kadar Anadolu’da şubeleşmeyi hedefleyen Evomiles yıl sonuna kadar 100 kişiyi daha istihdam edecek.

Çağrı Merkezleri İle Çalışan Firmaların Yöneticileri: “İşi Ehline Bırakın!”

Şirketlerin çağrı merkezi hizmetlerini kendi içlerinde kurmanın oldukça maliyetli ve yönetim açısından zorluğunu anlatan pek çok şirketin yöneticisi, çağrı merkezi hizmetlerini dışardan bu işin ehli firmadan almanın pek çok avantajı olduğunu belirtiyor.

Çağrı Merkezi hizmetleri sunan firmalarla çalışmanın avantajlarını şu şekilde sıralıyorlar:

- Ana faaliyet alanlarına yoğunlaşılması sağlanır. İşinize odaklanmış olursunuz.

- Tek merkezden, profesyonel hizmet alınabilir.

- Teknoloji yatırımı yapmak zorunda kalınmaz.

- İlk yatırım maliyetleri düşer (ya da sıfırlanır).

- Çağrı merkezi konusunda tüm bileşenlerle ilgili olarak danışmanlık alınmış olunur

- Oluşmuş hazır bilgi ve birikimlerden faydalanılır.

- Oluşum süreci kısalır ve zaman kaybı önlenir.

- Gelişen teknolojiden gerektikçe ve kolayca faydalanılır.