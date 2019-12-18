Buzağı desteklemeleri ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar "Buzağı desteği 2019 ödemeleri ne zaman? 18 Aralık buzağı desteklemeleri yattı mı?" sorularının yanıtını merakla araştırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Yetiştiriciler, hayvancılığın desteklenmesi için buzağı desteği veriyor. Yetiştiriciler desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvuruyor. Bu kapsamda buzağı destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 18 Aralık buzağı desteklemeleri yattı mı? yanıtı haberimizde..

BUZAĞI DESTEKLEMELERİ YATTI MI?

2018 yılının 2. ödemesi henüz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmadı. Ödemelerin yakın zamanda vatandaşlara yapılması bekleniyor. 2018 yılının 2. ödemesi ile ilgili bir açıklama yapılması halinde haberimiz içerisinde yer alacak.

BUZAĞI DESTEKLEME ÜCRETİ NE KADAR?

4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş

Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş

Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş

Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş

BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bu imkandan faydalanmak isteyen üreticilerden bazı kriterlere uymaları talep edilecek. İşte, o kriterler;

Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları

Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,

Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.

İl/ilçe müdürlükleri bu kapsamdaki işletmelerin ve buzağıların listesini HAYGEM'e bildirir.

Yetiştiricilik Bölgesi illerindeki buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir.

Soy kütüğü desteği;

Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan doğmuş ve anası kendi ırkından boğanın sperması ile tohumlanmış olmalı,

Süt ölçümü yapılan ayda, işletmedeki inek sayısının en az üçte ikisinin süt verimleri ölçülmüş ve sisteme kaydedilmiş olmalı,

Süt ölçümleri 2018 yılında en az 6 kez yapılmalıdır.

Döl Kontrolü boğanın yavrusu ilave desteği;

Döl kontrolünden geçmiş boğaların ülkemizde üretilen spermalarından doğan,

Bu durum tohumlama tarihiyle ve belgesiyle doğrulanabilen buzağılara verilir.