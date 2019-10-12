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12 Ekim 2019 Cumartesi 14:26:49 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 14:27:25

Büyümeye 'fon' desteği

Türkiye ekonomisinin gelecek 3 yılda yüzde 5'er büyümesi hedeflenirken, bu yolda fonlar da önemli katkı sağlayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritasını ortaya koyan Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında büyüme hedefi için stratejik adımlar atılacak. 

Türkiye ekonomisinin 2020, 2021 ve 2022'de yüzde 5'er büyümesinin hedeflendiği program, Kredi Garanti Fonu (KGF), Türkiye Varlık Fonu (TVF), Kalkınma Fonu, İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi ve bireysel emeklilik fonlarının daha etkin kullanımını öngörüyor.

Buna göre, bugüne kadar 362 milyar liralık kredi kullandıran KGF, bankaların talep ettiği tür veya nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişimde zorlanan firmalara, sektör odaklı ve bankalarla adil risk paylaşımı esasını gözeterek kefalet sağlayacak.

İVME Finansman Paketi ve benzeri araçlar ile cari açığın düşürülmesine katkı veren, katma değerli ve teknolojik üretim yapan firmalar teşvik edilecek.

TVF ise petrokimya, madencilik ve yerli kaynağa dönük enerji üretimi alanlarında özel sektör iş birliklerine dayanan sabit sermaye yatırımlarında yer alacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından oluşturulan Kalkınma Fonu da yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimini destekleyecek, sanayinin finansmana erişimi güçlendirilecek. Bu kapsamada, KOBİ'lerden istenen teminat yükü hafifletilecek, sanayi sektörü odaklı KGF uygulaması geliştirilecek. Katılım bankacılığı enstrümanları ve bireysel emeklilik fonlarının sanayi projelerine yatırımına yönelik düzenlemeler yapılacak.

"Fonlar destek verirse hedefe çok rahat ulaşılabilir"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, AA muhabirine, Türkiye'nin YEP'te belirlediği gelecek 3 yılda yüzde 5'er büyüme hedefine ulaşması için, düşük faiz-yüksek kur modeline dayalı, katma değerli büyüme modelini benimsemesi gerektiğini söyledi.

Türk sanayi şirketlerinin ihracata önem vermesi gerektiğini belirten Demirkol, Türkiye'ye gelecek 3 yılda Avrupa, ABD ve İngiltere'den doğrudan yabancı yatırım olarak çok uluslu şirketlerin gelebileceğini bildirdi.

Demirkol, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye, gelecek yıllarda uluslararası şirketlerin yatırım kararı alarak gelmesi aynı zamanda Türk şirketlerinin de yurt dışı yatırımlarına önem vermesi ve ülkenin katma değerli büyüme modeline geçmesi durumunda, İVME Finansman Paketi, KGF, TVF ve Kalkınma Fonu'nun Türkiye'de faaliyet gösteren, tarım, enerji, bilgi ve teknoloji, genetik, sağlık, savunma, otomotiv sektörlerine ve en önemlisi yapay zeka, Endüstri 4.0 programlarına destek vermesi durumunda, Türkiye 2020-2022'de yüzde 5 büyüme hedefine çok rahat ulaşabilir."

(AA)

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