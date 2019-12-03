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03 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 23:10:57

Büyümede solladık

Ekonomi, 3. çeyrekteki büyüme performansıyla OECD, AB, G7 ülkelerinin ortalamasını geride bıraktı. Hazine Bakanı Albayrak, "Son çeyrekte büyüme sürecek, hedefimiz yüzde 5" dedi. 

Türkiye bu yıl, ilk çeyrekte yüzde 2,3, ikinci çeyrekte yüzde 1,6 küçülürken, üçüncü çeyrekte yakaladığı pozitif ivmeyle, yüzde 0,9 büyüme kaydetti. Söz konusu dönemde dünyada büyüme hızında yavaşlama görülürken, büyüme ortalaması Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında yüzde 1,6, Euro Bölgesi'nde yüzde 1,2, Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. 

İTALYA, ALMANYA, NORVEÇ'i GEÇTİ

Avrupa'da temmuz-ağustos-eylül döneminde en fazla büyüme kaydeden ülke, yüzde 4,8 ile Macaristan oldu. Bu ülkeyi yüzde 4 ile Polonya, yüzde 3,7 ile Bulgaristan, yüzde 3,6 ile Litvanya, yüzde 3,2 ile Romanya takip etti. Üçüncü çeyrek GSYH verileri açıklanan Avrupa ülkeleri arasında daralan bir ekonomi olmazken, İtalya yüzde 0,3, Almanya yüzde 0,5, Norveç de yüzde 0,6 büyümeyle Türkiye'den daha düşük performans gösterdi. OECD ülkelerine bakıldığında ise en yüksek büyümeyi yüzde 6 ile Çin kaydederken, Meksika yüzde 0,2 ile küçülen tek ülke oldu. 

ORTALAMALARI YÜZDE 0.3

Yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre de yüzde 0,4 büyüyen Türkiye, OECD, AB, G7 ülkeleri ortalaması olan yüzde 0,3'ü geçti. Öte yandan Avrupa ülkeleri arasında Türkiye, büyüme hızı yüzde 0,3 olan Çekya, Danimarka, Fransa, Portekiz, Birleşik Krallık ile yüzde 0,1 olan Almanya, İtalya, Litvanya, Avusturya'yı ve büyümesi kayda değer bir değişim göstermeyen Norveç'i de geçerek, üçüncü çeyrekte başarılı bir performans ortaya koydu. OECD ülkeleri arasında da Türkiye'nin yüzde 0,1 büyüyen Japonya ve büyüme göstermeyen Meksika'yı da geçmesi dikkati çekti. 

İHRACATTA EN İYİ 4. AY

Kasım ayı ihracat rakamları, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Pekcan, “Kasım ayında ihracatımız 16 milyar 214 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, 11 ayda yakaladığımız 4'üncü en yüksek aylık ihracat rakamı. Böylelikle ihracatımız, ilk 11 ayda geçen senenin 11 ayına göre, yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşmıştır” dedi. 

BORSADA YENİ REKOR

Büyüme verisinin etkisiyle Borsa İstanbul BİST 100 endeksi 108 bin seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı. Borsa, böylelikle yılın en yüksek seviyesini de görmüş oldu.

GÜÇLÜ TOPARLANMA

Dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini de büyüme rakamlarını değerlendirdi. Roubini, Türkiye ekonomisinin, geçen yılın ikinci yarısında döviz krizi ve finansal baskılar sonucu meydana gelen durgunluk döneminden çıktığını belirterek, “İhracatın daha rekabetçi olmasıyla cari açık düştü. Türkiye'de ekonomik büyüme pozitif seyredecek ve önümüzdeki yıl için büyüme yüzde 3 civarında olacak” dedi. 

TARIMDA SIÇRAMA

İktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı yüzde 30,5 ile “tarım, ormancılık ve balıkçılık” sektöründe görüldü. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde de bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 yükseliş görüldü.

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