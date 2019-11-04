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04 Kasım 2019 Pazartesi 09:31:12 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 09:32:06

Büyükelçi Önen Türk iş insanlarını ürünlerini Çin'e satmaya çağırdı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, '(Türk iş insanları) Gelin ürünlerinizi Çin'e satın, Çin pazarından korkmayın.'dedi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türk iş insanlarına ürünlerini Çin’e satmaları çağrısında bulunarak "Çin pazarından korkmayın. Burada başarılı olmak istiyorsanız uzun soluklu olmanız gerekiyor." dedi.

Büyükelçi Önen, AA muhabirine, Çin’in finans kenti Şanghay’da 5-10 Kasım'da ikincisi düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) ve Çin-Türkiye ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

CIIE’ye 150 ülke ve uluslararası kuruluşun katılacağını belirten Önen, fuara Avrupa'nın da ayrı bir önem gösterdiğinin altını çizdi.

Önen, Türkiye’den fuara Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur başkanlığında bir heyetin geleceğini ve 55 firmanın yaklaşık bin 500 metrekare alanda katılım göstereceğini ifade ederek "Bu sene rakamlar sevindirici. Her geçen sene daha iyiye gidecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Çin ekonomisinin evrim geçirdiğine vurgu yapan Önen, bunun iyi okunması gerektiğini dile getirdi. Önen, "Her zaman ‘Çin’den artık alma değil satma zamanı olduğunu’ dile getirdik. Şu anda aslında bunun en iyi zamanlamalarından birini yaşıyoruz." diye konuştu.

"Çin pazarından korkmayın"

Büyükelçi Önen, Türk iş insanlarına ürünlerini Çin’e satmaları çağrısında bulunarak "Gelin ürünlerinizi Çin'e satın, Çin pazarından korkmayın. Burada başarılı olmak istiyorsanız uzun soluklu olmanız gerekiyor. Aynı zamanda yerel olmanız gerekiyor. Hem çok kaliteli ürünlerimiz var hem de bu ülkenin ithal ürünlere karşı daha fazla olan bir meyli var." dedi.

Türkiye’den Çin'e tarım ürünleri ihracatı konusunda kiraz, su ürünleri, Antep fıstığı ihracatının önünün açıldığını ve süt ürünleri, narenciye ve nar gibi taze gıdaların da önünün açılacağını anlatan Önen, "Bu açılardan baktığımız zaman bu fuar aslında bir fırsat. Hem iş adamlarımızın burayı daha yakından tanıması, hem de buradaki ithalatçı şirketlerle bire bir tanışmaları çok çok büyük avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Önen, fuara cumhurbaşkanı, başbakan gibi üst düzey katılım gösterecek Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Türkiye’ye "eksen kayması" eleştirilerine yönelik, AB liderlerinin Çin'e düzenledikleri ziyaretlerde 10 milyarlarca dolar tutarında anlaşmalar imzaladıklarına dikkati çekti. Önen, "Bunların hepsini değerlendirdiğimiz zaman, (AB ülkelerinin) bizi eleştirdikleri noktalarda, gelip burada yaptıkları yatırımları ve anlaşmaları görünce aslında ne kadar ikiyüzlü davrandıklarını çok net bir şekilde görüyoruz." dedi.

Hem ticaretin hem de siyasetin Doğu’ya doğru kaydığını, Türkiye’nin de "Yeniden Asya" açılımı yaptığını hatırlatan Önen, "Biz de doğal olarak Çin ile ilişkilerimizi geliştirmekten daha tabii bir şey olmadığını görüyoruz. Bu da bizim aslında çok doğru bir siyaset yaptığımızı gösteriyor." şeklinde konuştu.

Yıl sonu Çinli turist hedefi 500 bin

Çin-Türkiye hava yolu seferlerinin son 2 yılda yüzde 70 arttığını belirten Önen, Türk Hava Yolları (THY) ile Çinli hava yolu şirketlerinin seferlerinin artmasıyla Çinli turist sayısının da arttığına işaret etti. Büyükelçi Önen, yıl sonunda Çinli turist sayısının 500 bine yaklaşmasını beklediklerini söyledi.

Çinli turistlerin Türkiye ziyaretleri sırasında müze ve ören yerlerinin Çince tanıtılması için daha önce mobil uygulama geliştirildiğini ifade eden Önen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Mobil aplikasyon) Bundan da çok iyi geri dönüşler aldık. Özellikle bu uygulamayı indirip de Baidu (Çin’in en büyük arama motoru) üzerinden 22 milyonun üzerinde Türkiye araması yaptırılmış. Şu an bu programın ikincisini gerçekleştiriyoruz."

Şian’a hava yolu seferi, Çıngdu’ya başkonsolosluk

Önen, THY’nin İstanbul'dan Çin’de İpek Yolu’nun başlangıç kenti Şian’a sefer yapması konusunda Çin tarafıyla anlaşmaya varıldığını söyleyerek "Bu çok önemli bir kazanım. Çünkü Şian, İpek Yolu’nun tarihi başlangıç noktalarından bir tanesi. İki eski tarihi başkenti, iki medeniyetin önemli şehirlerini birbirine bağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Çin’de 4’üncü başkonsolosluğunun Sıçuan eyaletine bağlı Çıngdu kentinde açılması için girişimlerin yapıldığına ve böylelikle Türk iş insanlarına yeni bir alan açıldığına dikkati çeken Önen, "Çıngdu gerçekten çok önemli bir yer. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak Çıngdu’da başkonsolosluk açmak üzere girişimlerde bulunduk. Şimdi Çinlilerden cevap bekliyoruz." dedi.

(AA)

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