'Büyük Cuma İndirimi' başlıyor... Siber dolandırıcıların hedefi: Sanal alışveriş!
ABD'de her yıl sonu gerçekleşen indirimli alışveriş çılgınlığını Türkiye'ye taşımak isteyen mağazalar, kampanyalarını duyurmaya hazırlanıyor. Uzmanlar, bu dönemlerde siber dolandırıcılara fırsat doğduğunu belirtiyor.
ABD'de "Büyük Cuma İndirimi" olarak bilinen kampanya süreci başlıyor. Tüm dünyada yüzlerce e-ticaret sitesi ve marka, 3 aylık bir indirim dönemine hazırlanıyor.
Özellikle bu süreçte internet üzerinden yapılan alışverişlerde siber dolandırıcılara fırsat doğuyor.
Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, bu dönemlerin dolandırıcıların en fazla çalıştığı zamanlar olduğunu söyleyerek, "Çünkü kötü niyetli kişiler, dolandırıcılar güncel konuları takip etmeyi çok sever. İnsanlar da bu güncel konulara maalesef kanıyor" dedi.
Peki, internette özellikle adı pek duyulmayan internet sitelerinde yüzde 50'lere varan indirimler gerçeği yansıtıyor mu? Osman Demircan, bu sorunun cevabını şöyle veriyor:
"Aslında normalde alışveriş sitesinde gerçekten de indirimler yapılıyor. Sitenin sahtesi yapılarak, sahte bir sosyal medya hesabı oluşturup 3 bin dolarlık bir televizyonu 300 dolara satıyormuş gibi gösteriyorlar. Kullanıcıların hem kredi kartı bilgilerini almaya hem de kişisel verilerini çalmaya çalışıyorlar."
Uzmanlar, bilinen, güvenilir sitelerden ve sanal kartlarla alışveriş yapılmasını öneriyor.
TRT Haber
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Türkiye fındık üretimini 776 bin tona çıkardı
- FİSKOBİRLİK Giresun kalite fındığın kilogramını 17,25 liradan alıyor
- Deutsche Bank'tan üçüncü çeyrekte 832 milyon avro zarar
- Volkswagen'den 9 ayda 14,8 milyar avro kar
- Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Malkoç: Havalar sıcak giderse hamsi erken terk edecek