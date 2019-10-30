  • Bist 100
    98987.5
  • Dolar
    5,7337
  • Euro
    6,3707
  • Altın
    275,5870
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedir? 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü şiirleri sizlerle 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedir? 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü şiirleri sizlerle
Mete Yarardan dikkat çeken Bağdadi yorumu: Daha önce 8 kez öldürüldüğü söylendi... Mete Yarardan dikkat çeken Bağdadi yorumu: Daha önce 8 kez öldürüldüğü söylendi...
Aleyna Tilki’nin paylaşımı olay odu Aleyna Tilki’nin paylaşımı olay odu
'Büyük Cuma İndirimi' başlıyor... Siber dolandırıcıların hedefi: Sanal alışveriş! 'Büyük Cuma İndirimi' başlıyor... Siber dolandırıcıların hedefi: Sanal alışveriş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki: Zavallılar asker selamından korkuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki: Zavallılar asker selamından korkuyor
Hindistan'da 'Keşmir ziyareti' tartışması Hindistan'da 'Keşmir ziyareti' tartışması
Kavgada oğlu dayak yeyince çılgına döndü Kavgada oğlu dayak yeyince çılgına döndü
AB ülkelerinde vergi oranları arttı AB ülkelerinde vergi oranları arttı
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kemerspor 2003'ü 3-2 yenip turladı Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kemerspor 2003'ü 3-2 yenip turladı
Sen Anlat Karadeniz finali ne zaman? Sen Anlat Karadeniz neden final yapıyor? Sen Anlat Karadeniz finali ne zaman? Sen Anlat Karadeniz neden final yapıyor?
Son Dakika... Bahçeli'den ABD'ye tepki: Bu asılsız iftira ve ithamın hiçbir temeli yoktur Son Dakika... Bahçeli'den ABD'ye tepki: Bu asılsız iftira ve ithamın hiçbir temeli yoktur
İsrail elçiliklerinde grev var: Bakanlık örgütledi, tüm dünyada kapalı! İsrail elçiliklerinde grev var: Bakanlık örgütledi, tüm dünyada kapalı!
Kavgada oğlu dayak yedi, baba çılgına döndü Kavgada oğlu dayak yedi, baba çılgına döndü
Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu
Kuzey Ege’de 74 düzensiz göçmen yakalandı Kuzey Ege’de 74 düzensiz göçmen yakalandı
Aşk Ağlatır Nalan kimdir? Aşk Ağlatır'ın Nalan'ı Eda Şölenci kaç yaşında? Aşk Ağlatır Nalan kimdir? Aşk Ağlatır'ın Nalan'ı Eda Şölenci kaç yaşında?
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Van- Başkale karayolunda can pazarı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Van- Başkale karayolunda can pazarı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme
DEAŞ'ın gönderdiği Emrullah A. yakalandı DEAŞ'ın gönderdiği Emrullah A. yakalandı
2. Yargı Paketi içeriği ne? 2. Yargı Paketi ne zaman meclise gelecek? 2. Yargı Paketi içeriği ne? 2. Yargı Paketi ne zaman meclise gelecek?
Nijerya'da sarı humma salgınında 115 kişi öldü Nijerya'da sarı humma salgınında 115 kişi öldü
Boşnak sivilleri yakarak öldüren eski Sırp askere 20 yıl hapis Boşnak sivilleri yakarak öldüren eski Sırp askere 20 yıl hapis
Azerbaycan'dan ABD Temsilciler Meclisinin kararına kınama Azerbaycan'dan ABD Temsilciler Meclisinin kararına kınama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Ekim 2019 Çarşamba 16:52:38 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 16:54:33

'Büyük Cuma İndirimi' başlıyor... Siber dolandırıcıların hedefi: Sanal alışveriş!

ABD'de her yıl sonu gerçekleşen indirimli alışveriş çılgınlığını Türkiye'ye taşımak isteyen mağazalar, kampanyalarını duyurmaya hazırlanıyor. Uzmanlar, bu dönemlerde siber dolandırıcılara fırsat doğduğunu belirtiyor.

ABD'de "Büyük Cuma İndirimi" olarak bilinen kampanya süreci başlıyor. Tüm dünyada yüzlerce e-ticaret sitesi ve marka, 3 aylık bir indirim dönemine hazırlanıyor.

Özellikle bu süreçte internet üzerinden yapılan alışverişlerde siber dolandırıcılara fırsat doğuyor.

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, bu dönemlerin dolandırıcıların en fazla çalıştığı zamanlar olduğunu söyleyerek, "Çünkü kötü niyetli kişiler, dolandırıcılar güncel konuları takip etmeyi çok sever. İnsanlar da bu güncel konulara maalesef kanıyor" dedi.

Peki, internette özellikle adı pek duyulmayan internet sitelerinde yüzde 50'lere varan indirimler gerçeği yansıtıyor mu? Osman Demircan, bu sorunun cevabını şöyle veriyor:

"Aslında normalde alışveriş sitesinde gerçekten de indirimler yapılıyor. Sitenin sahtesi yapılarak, sahte bir sosyal medya hesabı oluşturup 3 bin dolarlık bir televizyonu 300 dolara satıyormuş gibi gösteriyorlar. Kullanıcıların hem kredi kartı bilgilerini almaya hem de kişisel verilerini çalmaya çalışıyorlar."

Uzmanlar, bilinen, güvenilir sitelerden ve sanal kartlarla alışveriş yapılmasını öneriyor.

TRT Haber

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ