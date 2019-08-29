Bütün pet şişeler dönüşüme gidecek

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, yaptığı konuşmada, Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Türkiye genelinde plastik poşet kullanımının azaldığını belirtti.

‘Atığı azaltacağız’

Birpınar, depozito uygulamasının doğru işletilmesi durumunda hem ekonomi hem de vatandaşa fayda sağlanacağını belirterek, şöyle devam etti: “ Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi usul ve esaslarıyla yürürlükte. Zorunlu depozito uygulaması da 2021’de bu projeden sonra başlayacak. Bu sayede birçok çevre problemini çözmüş olacağız. Bizim hedefimiz, atık miktarını mümkün olduğu kadar azaltmak ve geri dönüşüm oranlarını yüzde 10 ila yüzde 50 arasına çıkarmak, 2023 hedefimiz bu.

%50’si toplanacak

Hedefimiz yıllık ortalama 40-50 milyar içecek ambalajını, piyasaya sürülen ambalajın yüzde 50’sini geri toplayabilmek. Şu anda her 10 cam şişeden biri, her 10 pet şişeden 3’ü ve 10 alüminyum içecek kutusundan ancak 5’i geri dönüşebiliyor. Gerisi de maalesef gelişi güzel doğaya atılıyor.”