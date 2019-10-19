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19 Ekim 2019 Cumartesi 09:20:26 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 09:21:02

Bütçeden en yüksek pay 'Hazine ve Maliye'ye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 468,3 milyar lira ödenekle bütçeden gelecek yıl en fazla pay alacak kamu idaresi oldu.

Türkiye'nin 2020 yılı bütçesinden en fazla pay alacak kamu idaresi, yaklaşık 468,3 milyar lira ödenekle Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığını yaklaşık 125,8 milyar lira ödenekle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 125,4 milyar lira ödenekle de Milli Eğitim Bakanlığı izledi.

TBMM'ye sunulan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 82 milyar 21 milyon lira, özel bütçeli idarelere 82 milyar 423 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7 milyar 624 milyon lira ödenek tahsis edilecek.

Bütçeden en yüksek payı 468,3 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığını 125,8 milyar lirayla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve 125,4 milyar lirayla Milli Eğitim Bakanlığı takip etti.

Bütçede, genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığına yaklaşık 3,2 milyar lira, TBMM'ye 1,7 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına da 2,2 milyar lira kaynak ayrıldı.

Sağlık Bakanlığına 58,9 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığına 53,9 milyar lira, Tarım ve Orman Bakanlığına 40,3 milyar lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 39 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı için ayrılan ödenek 29 milyar lira, Jandarma Genel Komutanlığına ayrılan ödenek miktarı da 23 milyar lira oldu.

Özel bütçeli idareler

Özel bütçeli idareler arasında en yüksek ödenek 21,2 milyar lirayla Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrılırken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de 9,5 milyar lirayla bütçeden en çok pay alan 2'nci özel bütçeli kurum oldu.

TÜBİTAK ve Orman Genel Müdürlüğüne bütçeden 3,5'ar milyar lira kaynak tahsis edildi. KOSGEB'in gelecek yıl için bütçesi de 1,8 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

(AA)

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