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23 Ekim 2019 Çarşamba 11:20:59 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:27:04

Bursa'dan 12 ülkeye motor ihracatı

Araç ve mekanik imalatının yapıldığı Bursa'daki Oyak Renault Fabrikası'nda üretilen motorlar, aralarında Nissan gibi markaların üretim merkezlerinin de bulunduğu 12 ülkedeki 15 fabrikaya ihraç ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Bu fabrikanın özelliği yatırım teşviklerimizden yararlanarak motor üretme kapasitesini geliştirmesi ve artırması. Hibrit araçların üretilip ihraç edilmesiyle fabrikanın cari açığın düşürülmesine katkısı daha fazla olacak. Buradaki kabiliyetin geliştirilmesi ve devletin sağladığı imkanlardan en verimli şekilde faydalanılması bizim açımızdan sevindirici" ifadelerini kullandı.

Araç ve mekanik imalatının yapıldığı Bursa'daki Oyak Renault Fabrikası'nda üretilen motorlar, aralarında Nissan gibi markaların üretim merkezlerinin de bulunduğu 12 ülkedeki 15 fabrikaya satılıyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv markalarından Renault, Türkiye'deki yatırımlarını hızlandırırken, ülkenin ihracatına da katkı sağlıyor. 

Son olarak Bursa'daki fabrikasında alüminyum motor bloku için test üretimlerine başlayan firma, bu tesiste ürettiği motorları da 12 ülkedeki 15 fabrikaya ihraç ediyor. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de ilk defa alüminyum motor blokunun üretileceği fabrikada yeni nesil motor üretimine yönelik çalışmaların da devam ettiğini söyledi. 

Motor üretim kapasitesi yatırım teşvikleriyle gelişti 

Fabrikada üretilen motorların ihraç edildiğini belirten Varank, "Bu fabrikanın özelliği yatırım teşviklerimizden yararlanarak motor üretme kapasitesini geliştirmesi ve artırması." dedi. 

Varank, firmanın gerçekleştirdiği ihracatla cari açığın azaltılmasına da katkı sunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: 

"Hibrit araçların üretilip ihraç edilmesiyle fabrikanın cari açığın düşürülmesine katkısı daha fazla olacak. Buradaki kabiliyetin geliştirilmesi ve devletin sağladığı imkanlardan en verimli şekilde faydalanılması bizim açımızdan sevindirici. Türkiye otomotiv alanında önemli bir altyapıya sahip. Yılda 30 milyar doları aşkın araç ve araç parçası ihraç ediyoruz. Özellikle yeni nesil akıllı mobilite sistemleriyle bu teknolojilere uygun araç altyapımızı da geliştirmek istiyoruz."

Üretimin yüzde 70'i ihraç ediliyor 

Renault Mekanik ve Şasi İmalat Direktörü Yavuz Özbağrıaçık da Bursa'daki merkezin Renault'un hem araç hem de mekanik üretimi yapan 3 fabrikasından biri olduğunu söyledi. 

Bakan Varank'ın geçen yıl temelini attığı fabrikanın komple entegre bir tesis olduğuna dikkati çeken Özbağrıaçık, şunları kaydetti:

"Mekanik fabrikasında 920 bin motor yapabiliyoruz. İki büyük motor hattımız var. Ayrıca asil parçalar dediğimiz 4 büyük parçayı da üretiyoruz. Türkiye'de tekiz. Son olarak hibrit motor yapma çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 200 tane motor yaptık. Bu ürünlerdeki yerlilik oranını yüzde 50'lerin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Üretimimizin neredeyse yüzde 70'ini ihraç ediyoruz. 12 ülkede 15 fabrikaya ihracat yapıyoruz. Bu fabrikaların arasında Nissan gibi markaların üretim tesisleri de bulunuyor."

AA

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