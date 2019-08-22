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22 Ağustos 2019 Perşembe 12:01:59 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:04:19

'Bursa siyahı' incirin dalından raflara yolculuğu başladı

Dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen, İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren "Bursa siyahı"nda hasada başlayan üreticiler, hava şartlarının iyi olmasının da etkisiyle geçen seneye göre yüksek rekolte bekliyor.

Uzun raf ömrü, iri dış görüntüsü ve tadıyla dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen ve İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren "Bursa siyahı"nda bu yıl olması gereken dönemde hasada başlayan ve yüksek rekolte bekleyen çiftçilerin yüzü gülüyor.

Bu sene 13 Ağustos'ta kesimine, 15 Ağustos'tan itibaren de ihracatına izin verilen ve bahçede kilogramı 10-12 liradan alıcı bulan Bursa siyahında 30 bin ton rekolte öngörülüyor.

Osmangazi Ziraat Odası Başkanı İsmail Altınkaya, AA muhabirine, Türkiye'nin siyah incir üretiminin yüzde 90'ının Bursa'nın 36 kırsal mahallesinden karşılandığını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Bursa'da geçen yıl 26 bin ton incir üretildiğini aktaran Altınkaya, "Bunların yüzde 90'ı ihraç edilmiş. Siyah incir Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda başta olmak üzere 44 ülkeye ihraç ediliyor. Bununla gurur duyuyoruz." dedi.

Altınkaya, yeni başlayan hasatla ilgili çiftçilerden güzel geri dönüşler aldıklarını vurguladı.

Geçen seneye göre daha iyi bir dönem olacağının altını çizen Altınkaya, şöyle devam etti:

"Havalar da güzel gidiyor. İncir bu sene tam zamanında oldu. Geçen sene biraz erken olmuştu ve hasat 15 gün önce başlamıştı. Bu nedenle incir toplamada ve ihracat kesim tarihi belirlenmesinde biraz sıkıntı yaşanmıştı. Bu sene düzene girdi. İnşallah bir sıkıntı olmayacak gibi. Fiyatlar da iyi giderse üreticilerin yüzü gülecek. Geçen yıl, meyveler olmadan ağaçlardan çok dökülmüştü. Bu sene çok dökülme yok, bazı bahçelerde ufak çaplı var. Genel olarak durum iyi. İncirde ilaç kullanılmadığı için hastalık da yok. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Bu sene tanıtım amaçlı Malezya ve Singapur'a da incir gönderilecek. Pazarımız biraz daha genişleyecek. İlerleyen yıllarda daha da güzel olacağını tahmin ediyoruz."

"Dünyanın en güzel inciri Bursa'da yetişiyor"

Osmangazi Ziraat Odası Meclis Başkanı ve incir üreticisi Ali Bayram da bu yıl dallardan çok kaliteli ürün topladıklarını anlattı.

Siyah incirin dünyanın dört bir yanına gönderildiğine dikkati çeken Bayram, "Bizler de Ziraat Odaları ve çiftçiler olarak köylerde, mahallelerde kahvehanelerde bilgilendirmeler yapıyoruz. Daha kaliteli ürünü nasıl yapabiliriz, onu anlatıyoruz. Kış döneminde de sık sık konferanslar veriyoruz, bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Şu anda artık her bir müstahsilimiz kaliteli bir şekilde üretimini yapıyor. Dünyanın en güzel inciri Bursa'da yetişiyor." diye konuştu.

Çin'e ilk kez bu sene kiraz ihraç edildiğini hatırlatan Bayram, incirde de direkt giriş yapılması halinde üreticinin rahat edeceğini, pazar bulmakta zorlanmayacağını belirtti.

Dünyanın birçok yerinin inciri bilmediğine dikkati çeken Bayram, "Peru'da bizden sonra incir oluyor. Bizim ebat altı dediğimiz incirler Avrupa'da pazara çıkıyor. Yani Avrupa'ya göndermediğimiz kalitedeki incirler yoklukta onlar pazara çıkıyor. O açıdan bu aşamada devletimizin bizi desteklemesi gerekir. İhracat süresini uzatmak lazım." ifadelerini kullandı.

"Hava ve iklim bizden yana"

Selçukgazi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve incir üreticisi Hasan Akyıldız ise bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu vurguladı.

Ağustosun 15'inden sonra hasada başlamanın kendileri için avantaj sağladığını dile getiren Akyıldız, şunları kaydetti:

"Şu an her şey iyi gözüküyor. Rekoltede geçen yıla göre bir iki barem yukarıdayız. Meyveler de kaliteli, sıkıntı yok. Hava ve iklim bizden yana. Avrupa'dan istek olduğu sürece bizde var. İncirlerimiz Avrupa'nın çoğu ülkesine gidiyor ama Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya'ya daha fazla ihraç ediliyor. İncirin önü devamlı açılıyor, açıldıkça da kazancımız artıyor. Selçukgazi Mahallesi'nden geçen yıl bin 400 ton civarında Avrupa'ya incir ihracı oldu. 800-900 ton iç piyasaya ihraç edildi, 300 ton da sanayiye verildi. Yaklaşık 3 bin ton incir çıktı. Bu yıl rekolte yüksek olduğu için 3 bin tonun üzerine çıkacak diye bekliyoruz. Sezon bizden yana olduğu için 3 bin tonu geçer."

(AA)

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