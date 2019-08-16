'Bulut oyun platformlarının büyüklüğü 450 milyon dolara ulaşacak'

Yüksek donanımlı bilgisayarlara ihtiyaç duymadan, sanal sunucular aracılığıyla yüksek kalitede oyun oynamayı mümkün kılan bulut oyun teknolojisinin market büyüklüğünün 2023 yılında 450 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dizüstü bilgisayarların yaygınlaşmasından önce yüksek donanımlı masaüstü bilgisayarlar aracılığıyla oynanan yüksek kaliteli bilgisayar oyunları, oyun konsollarının gelişmesi ve dizüstü bilgisayarların da güçlü donanıma sahip olmasıyla birlikte yerini daha küçük cihazlara bıraktı.

Gelişen teknolojiyle birlikte daha küçük cihazlarla oyun oynanabilse de yüksek kaliteli bilgisayar oyunlarını oynamak için kullanıcıların gelişmiş donanımlı cihazlara sahip olma zorunluluğu devam ediyor. Google'ın da aralarında olduğu birçok teknoloji şirketi, bu zorunluluğu ortadan kaldırma amacıyla, sanal sunucular üzerinden oyun oynamaya imkan veren "bulut oyun" teknolojisine yatırımlarını sürdürüyor.

Kullanıcıların bulut oyun platformlarında oyun oynayabilmesi için, oyunun görüntüleneceği bir ekrana ve kaliteli bir internet bağlantısına sahip olması yeterli oluyor.

Çevrimiçi istatistik portalı Statista'nın verilerine göre, bulut oyun platformlarının market değeri 2017 yılında 45 milyon dolarken, bu yıl 2017'e göre yüzde 115 artış gösterek 97 milyon dolara ulaştı. Oyun sektörünün geleceği olarak gösterilen bulut oyun platformlarının market büyüklüğünün 2023 yılında 450 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

"Nerede ve ne zaman istersen oyun oyna"



Google tarafından duyurulan ve bulut oyun teknolojisinin amiralleri arasında yer alan Google Stadia, "Nerede ve ne zaman istersen oyun oyna" sloganıyla, yüksek çözünürlüklü oyunlara bilgisayar ve oyun konsolu olmadan erişim imkanı sağlıyor.

4K çözünürlüğe kadar oyun oynamaya imkan sağlayan sisteme erişim için, monitöre bağlanan aparat ve oyun kolunu içeren 129 dolar fiyatı bulunan paketin satın alınması gerekiyor. Bulut sunucular aracılığıyla kullanıcılara hizmet verecek olan sistemde kullanıcıların yüksek kalitede oyun oynayabilmesi için internet hızının en az 10 megabit olması öneriliyor.

Netflix ve Spotify gibi dijital platformlara benzer şekilde, içeriklere arayüz üzerinden ulaşmayı sağlayacak olan sistem, yüksek donanım gerektirmeksizin sadece Stadia aparatı aracılığıyla herhangi bir ekranı kullanarak oyun oynamayı sağlayarak, oyun deneyimini farklı bir noktaya taşımayı amaçlıyor.

Google'ın Kasım ayında hizmete sunacağı Stadia platformunun yanı sıra aralarında video oyun üreticisi EA Games'in GeForce Now, Sony'nin Playstation Now, Microsoft'un Project xCloud isimli servislerinin de bulunduğu birçok bulut oyun platformu bulunuyor.

"Bulut oyun teknolojisi heyecan verici"



Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Operasyon Direktörü Elif Karaata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulut üzerinden oyun oynama teknolojisinin heyecan verici olduğunu ve tüm oyun endüstrisinin bu alandaki gelişmeleri merakla takip ettiğini söyledi.

Birçok markanın bulut oyun teknolojisiyle ilgili denemeler yaptığını ve yeni servisler tanıttığını belirten Karaata, servis sağlayıcılar, donanım destekleri ve oyun geliştirme tarafında gereken uyarlamaların yapılmasının bulut oyun teknolojisinin yaygınlaşması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Karaata, Google'ın Stadia servisi başta olmak üzere birçok markanın bulut oyun teknolojisi alanında yaptığı çalışmaların tüm dünyadaki oyun takipçilerini hareketlendirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önemli markalar bu kulvara yön verecektir, ancak sadece yön verenlerle teknolojinin yayılması mümkün değil. Bu alanda sadece teknolojinin gelişmesi değil, aynı zamanda oyun endüstrisinin de bu teknolojiye göre şekillenen bir ayağının olabilmesi de önemli. Geliştiricilerin kendini rahat hissedeceği, fikirlerini yansıtabileceği ve iş modeli geliştirerek ticarileşebileceği bir alan sunulması bulut oyun teknolojisini ileriye taşıyacaktır."

(AA)