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04 Ekim 2019 Cuma 17:05:02 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 17:47:29

Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Plevneliyev: Volkswagen'a büyük bir ceza kesebiliriz

Eski Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev, yeni fabrikası için Türkiye'yi tercih eden Alman otomotiv devi Volkswagen'a büyük bir ceza kesilebileceklerini söyledi.

Bulgaristan'da yayın yapan '24 Saat' gazetesine demeç veren Plevneliyev, Türkiye ve Bulgaristan arasında Volkwagen yarışının adil olmadığını bir kez daha savundu.

Plevneliyev, "Bulgaristan, ABD ve Ortak Pazar kurallarına göre oynarken Türkiye, istediğini yapıyor. Volkswagen da eşit koşullar garanti etmiyor. Volkswagen, Türkiye'nin Ortak Pazar üyesi olduğunu ve devlet yardımları konusundaki kurallara uymadığını biliyor" dedi.

AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nu bu durumu titizlikle incelemeye ve Ortak Pazar ilkelerini korumaya çağıran Plevneliyev, Volkswagen'e de 400 milyon-1 milyar euro arasında ceza kesilebileceklerini ifade etti.

Plevneliyev, "Eğer böyle bir durumda Türkiye'ye yönelik olarak bir şey yapılmayacaksa, ki Avrupa Komisyonu denetim için hiçbir aracı kullanmadı, o zaman Volkswagen cezasını çekebilir" diye konuştu.

Kendi mevzuatını AB mevzuatıyla uygun hale getirmeyen, devlet yardımlarını hukuka aykırı olarak dağıtan, Kıbrıs karasularında AB hukukunun üstünlüğünü ihlal eden ve yaptırıma maruz kalan, basın özgürlüğüne ve demokratik özgürlüklere yer vermeyen, liderinin Almanya'yı faşist olarak nitelediği Türkiye'nin Volkswagen tarafından tercih edilmesinin kaygı verici olduğunu düşünen Plevneliyev, Alman firmasıyla farklı yatırımları konuşmaya devam etmeyi umduklarının altını çizdi.

(Sputnik)

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