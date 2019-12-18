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18 Aralık 2019 Çarşamba 09:55:22 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 11:29:23

Bugün küresel piyasalar ve Trump için çok kritik bir gün

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Temsilciler Meclisi'ndeki azil oylamasından sonraki duruma göre, pozitif görünümünü koruyan küresel piyasalar kendisine pozisyon belirleyecek. Ayrıca analistler, ABD'de savunma bütçesinin, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da geçmesi sonrası ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gerilebileceği endişelerinin döviz kurlarında yükselişe neden olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donad Trump'ın azil sürecinde kritik dönemeçlerden biri, bugün Temsilciler Meclisi'ndeki oylama ile geçilecek. Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nin, Trump'a yönelik azil için gerekçe olabilecek suçlamaları içeren raporun önceki gün yayımlaması sonrası dava taslağının bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor.

Azil maddelerinin yer aldığı dava taslağı, Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesi durumunda Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek.

Bu gelişmelere karşın, ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması sonrası New York borsasında oluşan pozitif seyrin dün de devam ettiği görüldü. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,11, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. 

Avrupa tarafında,cuma günü İngiltere parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşmasına ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor. Öte yandan 2015'ten bu yana politika faizini negatif seviyelerde tutan İsveç Merkez Bankası'nın bugün başlayacak ve iki gün sürecek toplantısında politika faizini eksi 0,25'ten yüzde sıfır seviyesine çekmesi bekleniyor. Negatif faizlerin ekonomiye etkilerinin artık yüksek sesle tartışılmaya başlandığı ortamda, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri öne çıkıyor.

Dün Avrupa borsalarında dalgalı bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi 1,1120-1,1150 dar bandında dengelendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,89 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 yükseldi.

Bugün Japonya'da açıklanan kasım ayı ihracat verisinin daralmaya devam etmesi sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde, dün 112.000 seviyesini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarını geri vererek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 111.074 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,7 artışla 5,8883'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,90 seviyesinde işlem görüyor.

TÜRKİYE-ABD GERGİNLİĞİ

Analistler, ABD'de savunma bütçesinin, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da geçmesi sonrası ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gerilebileceği endişelerinin döviz kurlarında yükselişe neden olduğunu bildirdi.

Kurlardaki artışa karşın uluslararası piyasada Türkiye'nin risk priminin (CDS) gerilemeye devam ederek, Temmuz 2018'den bu yana en düşük seviyelere indiğini kaydeden analistler, bu görünümün orta vadede risk fiyatlamaların güçlü olmadığına işaret ettiğini, dalgalanmaların kısa vadeli olabileceğini söyledi. 

ABD'de Senato'dan geçen tasarının Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi ve Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor. 

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de kabul edilen savunma bütçesine ilişkin, Türkiye'nin aleyhindeki tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağını ve tehdit dilinin Türkiye'yi ulusal güvenliği için gerekli adımları atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon verisi ile ABD'de Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 110.000 ve 108.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 5,9270'in direnç olarak öne çıktığını bildirdi. 

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 

10.00 Türkiye, ekim ayı uluslararası yatırım pozisyonu 

10.00 Almanya, kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi

12.00 Almanya, aralık ayı Ifo endeksleri

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi

AA

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