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19 Ekim 2019 Cumartesi 09:32:26 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 09:35:34

Bu zafer ekonomide etkisini gösterecek

Barış Pınarı ile terör örgütüne ağır darbe indiren Türkiye’nin ABD ile müzakerelerde istediğini aldığını belirten iş dünyası temsilcileri Sahada kazanılan başarı, diplomatik başarı ile taçlandı dediler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin bekası açısından tarihi bir duruş sergilediğini belirten iş dünyası temsilcileri yeni sürecin, ekonomide olumlu işaretlerinin mutlaka görüleceği görüşünde.

PİYASALAR 'GÜVENLİ BÖLGE'YE ÇEKİLİYOR

Suriye’de ‘güvenli bölge’ oluşturulması konusunda ABD ile varılan anlaşma piyasalara pozitifi yansıdı. Dolar 5.75 seviyelerine kadar gerilerken, Borsa yüzde 3.7 prim yaptı. Son günlerde Türkiye piyasaları üzerindeki en büyük baskı unsuru olan Suriye konusunda yaşanan bu önemli gelişme piyasalardan anında yanıt buldu. 

BORSA % 3.7 PRİM YAPTI

Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ikili görüşmesinin başladığı dakikalarda 5.90 civarında hareket eden dolar kuru, toplantı sonrasında anlaşmaya varıldığının açıklanmasıyla birlikte 5.81 seviyelerine kadar çekildi. Dolar sabah ise 5.75 seviyelerine kadar geriledi. Borsa yüzde 3.71 artışla 98 bin 415 puandan günü kapatırken, bankacılık endeksi yüzde 5.8’lik yükselişle dikkat çekti. 

ABD’nin dava açtığı Halkbank hisseleri ise açılışta yüzde 7’nin üzerinde prim yaptı. Operasyon başladığında doların 5.75’ler civarında hareket ettiğini hatırlatan analistler piyasaların bundan sonra sahadaki gelişmeleri, Erdoğan-Putin görüşmesini ve gelecek haftaki PPK toplantısını izleyeceği belirtiliyor. 

TÜRKİYE’NİN RİSK PRİMİ DÜŞÜYOR

ABD ile anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye’nin CDS’lerin de yüzde 3’e yakın düşüş yaşanıyor. Ülkelerin finansal açıdan risk seviyesinin açıklanmasındaki en önemli veri seti olan Türkiye’nin CDS primi 380 puan seviyelerine kadar çekildi. CDS primi bu hafta 400 puanın üzerini görmüştü. 

ENFLASYON BEKLENTİSİ % 12.69'A İNDİ

Merkez Bankası Ekim ayına ilişkin ‘Beklenti Anketi’ sonuçlarını açıkladı. Yıl sonu TÜFE beklentisi 13.96’dan yüzde 12.69’a geriledi.12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 12.21’den yüzde 11.18’e düştü. Cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki dönem 5.9 milyar dolar iken, bu anket döneminde 0.9 milyar dolar oldu.

MASADA ÖNEMLİ BAŞARI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Türkkiye Barış Pınarı Harekatı ile bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması adına güçlü bir irade ortaya koymuştur. Sahada aldığı başarılı neticelerin ardından masada da önemli bir başarıya imza atan Türkiye, sınırlarındaki tehdidin bertaraf edilmesi ve bölgesinde barışın hakim kılınması adına önemli bir adım atmıştır. Türkiye, gerçekleştirdiği anlaşma ile bölge halkları başta olmak üzere, çevre ve bölge coğrafyasına umut olmuştur. MÜSİAD olarak Türkiye’nin askeri ve diplomatik başarısının ve ABD ile yapılan anlaşmanın uygulama safhasının neticelerinin, başta ülkemiz olmak üzere milletimiz ve iş dünyamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

STRATEJİK AKLIN ZAFERİ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın: Hükümetimiz, bu kaçınılmaz operasyonu tüm baskılara rağmen gerçekleştirdi. Nihai hedef Suriye sınırını terörist unsurlardan arındırmak, güvenli bölge oluşturmak ve güvenli bölgeye mültecileri yerleştirmekti. Gayet mantıklı, uluslararası hukuk kurullarına da uyan bir hedefe karşı çıkan birçok kesim gördük. Türkiye güvenli bölgeyi nihai hedef olarak belirlemişti. Müzakereden çıkan sonuçta bu hedefe hem askerimizin güvenliği hem de ekonomik olarak çıkarlarımızın gözetilerek ulaşıldığını görmekteyiz. İş dünyası olarak yapılan bu müzakereden çıkan sonucu stratejik aklın zaferi olarak görüyor ve sonuçları itibarı ülkemizin yararına olacağını düşünüyoruz.

TARİHİ BİR DURUŞ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç: ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerin bölgeyi terk edecek olmasını sağlayacak önemli bir kazanımdır, arzu edilen hedefe götürecek bir adımdır. Barış Pınarı Harekatı ile hedeflenen bu amacın bu mutabakatla hayata geçmesi Türkiye’nin kararlılıkla hareket etmesinin bir sonucudur, başarısıdır. Beş gün içinde terör unsurlarının bölgeyi terk etmesinin ardından, güvenli bölgenin hızlıca tesis edilmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bekası açısından son derece önemli ve tarihi bir duruş sergiledi. Bu duruşun, sahanın ardından masada sonuç vereceğine inanıyoruz.

İSO üyeleri Barış Pınarı’na destek için Şanlıurfa’ya çıkarma yaptı.

BARIŞ VE İSTİKRAR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak üzere Şanlıurfa’yı ziyaret etti. Bölge ziyareti kapsamında açıklama yapan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan gelinen noktanın hayırlı olması temennisinde bulunarak “Söz konusu vatan ve ülke güvenliği olduğu zaman, ekonomi de dahil her şey ikinci planda kalır. Bu konuda hükümetimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin yanında olduğumuzu Türk özel sektörü olarak ilan ettik. Her daim ne olursa olsun, huzur, barış, istikrar, sürdürülebilirlik her ekonomi için son derece önemli. Şu an oluşan moral sürecinin ekonomimize olumlu işaretlerini mutlaka göreceğiz” dedi. Bahçıvan “Özellikle bölge ekonomisinin alacağı olumlu katkıların sadece bölge için değil, Türkiye için de umut ışığı olacağını düşünüyorum. İş seyahatimizi 3 ay önce planlamıştık, tesadüfen bu tarihe denk geldi. Asıl amacımız, mümkün olduğu kadar İstanbul sanayicisinin bütün birikimlerini ve fırsatla

(Star Gazetesi)

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