Bu pazarda ne alırsan 'dönüşüm’

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, 2005 yılında Üsküdar’da kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), sıfır atık projesine destek sağlamak amacıyla, 6-8 Aralık’ta 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı' etkinliği düzenliyor. Sizin eskiniz başkasının yenisi olsun temasıyla mobilyadan kıyafete binlerce ürünün yenilenerek satışa sunulduğu ve açılışı dün gerçekleştirilen dönüşüm pazarından elde edilen gelir ‘Sıfır Atık’ projesinin toplum genelinde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahipleri için kullanılacak.

3 GÜN ZİYARETE AÇIK

Togem-Der’in Üsküdar’daki merkezinde kurulacak alışveriş alanında, dernek tarafından yenilenen mobilyaların yanı sıra hayırseverler tarafından bağışlanan tablolar, kıyafetler, çantalar, ayakkabılar, aksesuarlar da satışa sunulacak. Çocuklar için oyuncakların da satılacağı etkinlik 3 gün boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında dönüşüme destek vermek isteyenleri ağırlayacak.

TÜRKİYE SEFERBER OLDU

İkinci el eşyaların değerlendirildiği etkinlikle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran,” Herkese bir çağrıda bulunduk; 'Sizin kullanmadıklarınız başkasının hazinesi olsun!' Bu çağrımıza Türkiye'nin dört bir yanından karşılık geldi. Kısa sürede 6 binden fazla parça ürün geldi” ifadelerini kullanmıştı.