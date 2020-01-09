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09 Ocak 2020 Perşembe 13:51:39 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 13:58:11

Bu marka aracı olanlar dikkat: 10 milyon hava yastığı geri çağrılacak

Oto güvenlik ekipmanları üreticisi Japon şirketi Takata, ürettiği 10 milyona yakın hava yastığında tespit edilen imalat hatası sonrası ürünleri geri çağırma kararı aldı. Şirket ABD'de, söz konusu ürünlerin kullanıldığı araçlarını geri çağırmayan otomotiv üreticileri hakkında soruşturma başlatmıştı.

Oto güvenlik ekipmanları üreticisi Japon şirketi Takata, tespit edilen imalat hatası sonrası 10 milyon hava yastığını geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, 10 milyonun tahmini bir rakam olduğu belirtildi.

Söz konusu durumdan etkilenen araç sayı tam olarak netlik kazanmazken hava yastıklarının "sert bir savrulma" ve "çok fazla baskı"yla patlayabildiği ifade edildi.

İmalat hatalarından Audi, BMW, Honda, Daimler Vans, Fiat Chrysler, Ferrari, Ford, General Motors, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota ve Volkswagen gibi markalar da etkileniyor.

Subaru, dün hava yastıkları değiştirilmek üzere yaklaşık 500 bin aracı geri çağırmıştı. Hatalı hava yastıkları nedeniyle dünya genelinde 19 otomotiv üreticisi, 70 milyondan fazla aracı geri çağırmaya hazırlanıyor. Takata'nın 1995-2000 yıllarında ürettiği hava yastıklarının toplam 100 milyon araçta bulunduğu tahmin ediliyor.

Araç sahipleri, 17 haneli araç kimlik numarası ile NHTSA internet sitesi üzerinden araçlarının geri çağrılmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol edebilecek.

OTOMOTİV ÜRETİCİLERİNE SORUŞTURMA

NHTSA, Takata'nın ürettiği hava yastıklarında tespit edilen imalat hatası sonrası, söz konusu ürünlerin kullanıldığı araçlarını geri çağırmayan otomotiv üreticileri hakkında soruşturma başlatmıştı.

Takata ürünlerinde, kaza anında hava yastığını şişiren metal gaz tenekesinin patlamasına ve yolcunun yüzüne şarapnel şeklinde saçılmasına yol açan bir üretim hatası tespit edilmişti.

Hava yastığının kaza anında şişmesi için küçük bir patlama yaratan amonyum nitrat maddesinin yüksek basınç ve nem koşullarında içinde bulunduğu gaz tenekesini patlattığı anlaşılmıştı.

Hava yastığındaki üretim hatası, Avustralya'da BMW 3 serisi binek otomobil kullanan sürücünün ölüme yol açmıştı.

BMW, hatalı hava yastıklarının bulunduğu 116 bin aracı geri çağırmıştı

(AA)

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