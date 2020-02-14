  • Bist 100
    120151
  • Dolar
    6,0500
  • Euro
    6,5544
  • Altın
    307,2330
İstanbul
3 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firma ve 99 ürünü ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firma ve 99 ürünü ifşa etti
Ege'de korkutan deprem! Merkez üssü Datça açıkları... Son depremler Ege'de korkutan deprem! Merkez üssü Datça açıkları... Son depremler
Medipol Başakşehir-Beşiktaş CANLI ANLATIM Medipol Başakşehir-Beşiktaş CANLI ANLATIM
PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken yakalandı PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken yakalandı
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, İlker Başbuğ deşifresi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, İlker Başbuğ deşifresi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken bina hakkında soruşturma başlattı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken bina hakkında soruşturma başlattı
Esad rejimi Halep'in Atarib ilçesini vurdu: 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı Esad rejimi Halep'in Atarib ilçesini vurdu: 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı
Başkan Erdoğan'dan, Pakistan'da önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'dan, Pakistan'da önemli açıklamalar
Pakistan'da cami imamı, Cuma namazının farzını Başkan Erdoğan'ın kıldırması için ricada bulunursa... Pakistan'da cami imamı, Cuma namazının farzını Başkan Erdoğan'ın kıldırması için ricada bulunursa...
Pakistan'da cami imamı Başkan Erdoğan'dan Cuma namazını kıldırmasını isterse... Pakistan'da cami imamı Başkan Erdoğan'dan Cuma namazını kıldırmasını isterse...
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi? ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
Emine Erdoğan, Pakistan'da konuştu: Pakistan ve Türkiye, bir kalbin iki yarısıdır Emine Erdoğan, Pakistan'da konuştu: Pakistan ve Türkiye, bir kalbin iki yarısıdır
Esed rejimine ait bir helikopter daha düşürüldü Esed rejimine ait bir helikopter daha düşürüldü
İdlib'te Esed'in 2. helikopteri düşürüldü İdlib'te Esed'in 2. helikopteri düşürüldü
İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
Başörtülü olduğu için ruhsatı verilmeyen avukat, Barolar Birliği'ne açtığı davayı 7 yıl sonra kazandı Başörtülü olduğu için ruhsatı verilmeyen avukat, Barolar Birliği'ne açtığı davayı 7 yıl sonra kazandı
Bakanlık harekete geçti! Tıbbi maske fırsatçılarına ceza yolda Bakanlık harekete geçti! Tıbbi maske fırsatçılarına ceza yolda
Kıbrıs karıştırdı! Rum liderden Suudi Arabistan özrü Kıbrıs karıştırdı! Rum liderden Suudi Arabistan özrü
İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın yüzde 5,8'lik payını satın aldı İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın yüzde 5,8'lik payını satın aldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Şubat 2020 Cuma 18:55:04 | Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 18:55:36

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,71 azalış kaydetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,71 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,92, dolar/TL yüzde 0,98, avro/TL yüzde 0,09 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 121.580,50 en düşük 116.647,80 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,71 azalışla 120.151,44 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,92 kazanımla 308,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,89 artarak 2.051,00 lira oldu. Geçen hafta 492,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 501,00 liraya çıktı.

Bu hafta, ABD doları yüzde 0,98 değer kazanarak 6,0540 liraya, avro da yüzde 0,09 artışla 6,5710 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,13 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,36 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,89 ile kıymetli madenler fonları oldu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER