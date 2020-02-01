Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

  • Bist 100
    119140
  • Dolar
    5,9856
  • Euro
    6,6400
  • Altın
    304,8750
İstanbul
3 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Hamas lideri Heniyye'yi kabul etti Başkan Erdoğan, Hamas lideri Heniyye'yi kabul etti
Antalyaspor konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı Antalyaspor konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı
Manuş Baba (Mustafa Özkan) çalıntı "Eteği Belinde" için 37 bin 500 lira tazminat ödeyecek Manuş Baba (Mustafa Özkan) çalıntı "Eteği Belinde" için 37 bin 500 lira tazminat ödeyecek
Başkan Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Embalo'yla bir araya geldi Başkan Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Embalo'yla bir araya geldi
Çin Başbakanı Li'den AB'ye 'tıbbi malzeme temininde kolaylık sağlaması' çağrısı Çin Başbakanı Li'den AB'ye 'tıbbi malzeme temininde kolaylık sağlaması' çağrısı
Noterlerde ikinci el araç alım satımı işlemlerinde kredi kartı ile tahsilat ve güvenli ödeme sistemi kullanılmaya başlandı Noterlerde ikinci el araç alım satımı işlemlerinde kredi kartı ile tahsilat ve güvenli ödeme sistemi kullanılmaya başlandı
Brüksel'de kısmi alkol yasağı başladı Brüksel'de kısmi alkol yasağı başladı
Sisi ve Abbas Filistin meselesini görüştü Sisi ve Abbas Filistin meselesini görüştü
ÖSYM'den müstehcen paylaşımlar yapan hesap takibi açıklaması: Yasa dışı müdahalede bulunularak çeşitli hesapların takibi yapıldı ÖSYM'den müstehcen paylaşımlar yapan hesap takibi açıklaması: Yasa dışı müdahalede bulunularak çeşitli hesapların takibi yapıldı
Sahte teminat mektuplarıyla milyonlarca liralık vurgun yaptılar Sahte teminat mektuplarıyla milyonlarca liralık vurgun yaptılar
Diyarbakır annelerinden Sadiye Özbey: Hiçbir anne evladını almadan buradan gitmeyi düşünmüyor Diyarbakır annelerinden Sadiye Özbey: Hiçbir anne evladını almadan buradan gitmeyi düşünmüyor
Tarihi Safranbolu konakları beyaza büründü Tarihi Safranbolu konakları beyaza büründü
Elazığ'daki binaların röntgeni çekiliyor Elazığ'daki binaların röntgeni çekiliyor
Eski aşıklar Hakan Ural ve Özlem Yıldız 20 yıl sonra yan yana! Eski aşıklar Hakan Ural ve Özlem Yıldız 20 yıl sonra yan yana!
Ezgi Mola: Benim yerime imza atmaya da gidin Ezgi Mola: Benim yerime imza atmaya da gidin
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Trump'ın planını reddediyorum Filistin Devlet Başkanı Abbas: Trump'ın planını reddediyorum
Cüzdanını otobüste düşürdü, şoförün cevabıyla şok oldu Cüzdanını otobüste düşürdü, şoförün cevabıyla şok oldu
Shane Larkin, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı Shane Larkin, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı
Konteyner kent için çalışmalar sürüyor Konteyner kent için çalışmalar sürüyor
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Ankaragücü'nden ara transferde tam 15 futbolcu takviyesi Ankaragücü'nden ara transferde tam 15 futbolcu takviyesi
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan dikkat çeken açıklama: Erdoğan'a minnettarız Pakistan Başbakanı İmran Han'dan dikkat çeken açıklama: Erdoğan'a minnettarız
İstanbul'da 8 okul yıkılıp yeniden yapılacak İstanbul'da 8 okul yıkılıp yeniden yapılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Şubat 2020 Cumartesi 13:27:49 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 13:28:22

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,46 azalış kaydederken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,84, dolar/TL yüzde 0,71, avro/TL yüzde 0,84 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,46 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,71, avro/TL yüzde 0,84, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,84 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 121.673,60 en düşük 118.255,90 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,46 azalışla 119.140,08 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,84 artışla 304,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,81 kazançla 2.023,00 lira oldu. Geçen hafta 485,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 495,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,71 değer kazanarak 5,9850 liraya, avro da yüzde 0,84 artarak 6,6150 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,19, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,72 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,92 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ