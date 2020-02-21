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21 Şubat 2020 Cuma 09:56:18 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 09:58:10

BTK'dan üç GSM operatörüne de kötü haber! Deprem cezası

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a 26 Eylül'deki 5,8'lik İstanbul depreminde yaşanan iletişim kesintisi nedeniyle ceza kesildi. Gelen son dakika haberine göre; Turkcell'e 2 milyon 90 bin 364 TL, Vodafone'a 2 milyon 459 bin 57 TL ve Türk Telekom Mobil'e ise toplam 15 milyon 64 bin 874 TL para idari para cezası verildi.

İstanbul'da 26 Eylül 2019'da gerçekleşen 5,8 büyülüğündeki depremde yaşanan iletişim kesintisi ile ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yaptığı denetimin sonucu belli oldu.

Gelen son dakika haberine göre; BTK'nın Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı'nın Türk Telekom Mobil, Turkcell ve Vodafone hakkında yürütülen inceleme sonucunda, bu üç mobil oparetöre de idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

TT MOBİL'DE 27 SAAT KESİNTİ

14 Ocak 2020'de verilen ve 20 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan kararda 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul ili ve çevresini etkileyen deprem sonrasındaki trafik artışına bağlı olarak Turkcell'in yaklaşık 1 saat 15 dakika, Vodafone'un yaklaşık 1 saat 45 dakika boyunca ve Türk Telekom'un mobil operatörü TT Mobil'in yaklaşık 27 saat boyunca haberleşmeyi kesintisiz sunamadığı ifade edildi.

"KURTARMA SÜRESİ AŞILDI"

TT Mobil'in ayrıca, "Elektronik haberleşme alt yapısına mahkeme kararı veya ilgili mevzuatı uyarınca Kurum, Bakanlık veya diğer yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmadıkça, elektronik haberleşmenin aksamasına neden olacak biçimde müdahalelerde bulunulamaz" hükmüne aykırı olarak yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmaksızın, ülke genelinde birçok ildeki radyo erişim şebekesi elemanlarından BSC ve RNC'lerin kapatılması ve "Elektronik haberleşme şebekelerinin bütünlüğünün idame ettirilmesi: İşletmeciler, afet halleri dahil kamuya açık elektronik haberleşme hizmetleri ve/veya şebekeleri arasındaki zararlı elektromanyetik girişimin önlenmesi ve acil yardım çağrı hizmet numaralarına ilgili mevzuat çerçevesinde kesintisiz olarak ulaşılabilmesi başta olmak üzere, elektronik haberleşme şebekelerinin bütünlüğünün idame ettirilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür" hükmüne aykırı olarak elektronik haberleşme şebekesinin bütünlüğünün idame ettirilmesi için gereken önlemlerin alınmamış olması ve "İşletmeci, yetkilendirmesine ilişkin tüm hizmetlerin ve kritik sistemlerin doğal afetler, çevresel tehditler, kazalar, donanım arızaları, kasti eylemler veya siber saldırılar sonucunda kesintiye uğramasını önlemek ve sahip olduğu varlıklarda oluşabilecek kayıpları en aza indirmek amacıyla iş sürekliliği planları yapar ve uygular" hükmüne aykırı olarak ilgili iş sürekliliği planı senaryosunda yer alan kurtarma süresinin aşılması dolayısıyla yapılmış olan iş sürekliliği planına uyulmaması nedeniyle idari para cezası uygulanması hükme bağlandı.

BTK'nın aldığı karara göre mobil operatörlere uygulanacak olan para cezası tutarları ise şöyle oldu:

Turkcell: 2018 yılı net satış tutarı (13.935.760.609,55 TL)'nın yüzbinde onbeş (%0.015)'i oranında idari para cezası

Vodafone: 2018 yılı net satış tutarı (8.196.856.873,31 TL)'nın onbinde üç (%0.03)'ü oranında idari para cezası

TT Mobil: 2018 yılı net satış tutarı (7.532.437.126,89 TL)'nın onbinde bir (%0.01)'i oranında idari para cezası, 2018 yılı net satış tutarı (7.532.437.126,89 TL)'nın onbinde altı (%0.06)'sı oranında idari para cezası, 2018 yılı net satış tutarı (7.532.437.126,89 TL)'nın onbinde altı (%0.06)'sı oranında idari para cezası uygulanması, 2018 yılı net satış tutarı (7.532.437.126,89TL)'nın onbinde yedi (%0.07)'si oranında idari para cezası.

TOPLAM 19.6 MİLYON 

Buna göre depremden kesintisiz iletişimi sağlayamadıkları için Turkcell'e 2 milyon 90 bin 364 TL, Vodafone'a 2 milyon 459 bin 57 TL ve TT Mobil'e ise toplam 15 milyon 64 bin 874 TL para idari para cezası verildi. Bu üç operatöre milyonlarca abonenin etkilendiği depremdeki iletişim kesintisi ile ilgili kesilen cezanın toplamı ise 19 milyon 614 bin 295 TL oldu

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