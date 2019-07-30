Brent petrolün varili 64,13 dolar

Dün 63,95 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,94 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 64,13 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,15 dolardan alıcı buldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın faiz oranlarında indirime gideceği beklentisiyle petrol fiyatları yükselişe geçti.

Uzmanlar, Fed’in indirim oranına bağlı olmak üzere küresel petrol fiyatlarının 70 dolar sınırına yaklaşabileceğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,12 ile 64,29 dolar aralığının direnç, 63,78 ile 63,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

AA