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19 Eylül 2019 Perşembe 09:01:29 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 09:08:40

Brent petrolün varili 63,75 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'ın petrol tedarikinin saldırılardan önceki seviyeye döndüğünün bildirilmesiyle uluslararası piyasalarda 63,75 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,05 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,74 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 63,75 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,38 dolardan alıcı buldu.

Cumartesi günü dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırıların ardından petrol fiyatları yüzde 15'e yakın yükselmişti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, cumartesi Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesisin saldırıya uğramasıyla ilgili, dün akşam saatlerinde IEA'nın internet sitesi üzerinden canlı olarak yapılan söyleşide, küresel petrol piyasasında şu anda arz miktarının yeterli seviyede olduğunu belirterek, "IEA üye ülkelerinin küresel petrol talebine 15 gün yetecek miktarda yaklaşık 1,55 milyar varil acil durum stoku bulunuyor." dedi.

IEA üyesi ülkelerin temmuz sonu itibarıyla 2,9 milyar varillik endüstri stoku bulunduğunu dile getiren Birol, "Bunun 650 milyon varili hemen piyasaya verilmek üzere hazır halde." ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,1 milyon varil (yüzde 0,3) artarak 417,12 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,49 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 6,9 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Brent petrolde teknik olarak 63,80 ile 63,87 dolar aralığının direnç, 63,49 ile 63,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AA

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