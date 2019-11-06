  • Bist 100
    100456
  • Dolar
    5,7668
  • Euro
    6,3880
  • Altın
    275,8270
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kıbrıs Rum yönetiminden mülteci akışını engellemek için yasa teklifi Kıbrıs Rum yönetiminden mülteci akışını engellemek için yasa teklifi
Adalet Bakanlığı hakim savcılık sınavı 2019 ne zaman? Hakim savcılık alımı şartları neler? Adalet Bakanlığı hakim savcılık sınavı 2019 ne zaman? Hakim savcılık alımı şartları neler?
Beşiktaş'ın Braga maçında 6 kritik eksik birden Beşiktaş'ın Braga maçında 6 kritik eksik birden
Brent petrolün varili 62,66 dolar Brent petrolün varili 62,66 dolar
Suriye'de güvenli iletişim ve internet için harekete geçildi Suriye'de güvenli iletişim ve internet için harekete geçildi
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Kayınpederden kızı ve damadına akılalmaz tuzak! Kayınpederden kızı ve damadına akılalmaz tuzak!
Bağdadi’nin yanından kurtarılan Yezidi kız aylarca tecavüze uğradı Bağdadi’nin yanından kurtarılan Yezidi kız aylarca tecavüze uğradı
FETÖ tutuklu yakınlarına dolar kuru üzerinden yardım yapılmış! FETÖ tutuklu yakınlarına dolar kuru üzerinden yardım yapılmış!
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgede askeri mahkeme kuruldu Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgede askeri mahkeme kuruldu
Mitolojik sembollü VİP uyuşturucu yakalandı Mitolojik sembollü VİP uyuşturucu yakalandı
Macron aşırı sağa kayıyor! Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancı işçiler için ilk kez kota uygulanacak Macron aşırı sağa kayıyor! Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancı işçiler için ilk kez kota uygulanacak
Ispanak vakası sonrası ortaya çıktı! Türkiye'deki yabancı otların bölge bölge sayısı Ispanak vakası sonrası ortaya çıktı! Türkiye'deki yabancı otların bölge bölge sayısı
BM: ABD’nin çekilmesi bekleniyordu BM: ABD’nin çekilmesi bekleniyordu
107 yaşında süt diş çıkarttı! Emine nine uzun yaşamanın formülünü açıkladı! 107 yaşında süt diş çıkarttı! Emine nine uzun yaşamanın formülünü açıkladı!
Eski Boeing çalışanından şok iddia: Arızalı! Eski Boeing çalışanından şok iddia: Arızalı!
Galatasaray 3 milyon vermemişti, şimdi 100 milyon Euro! Galatasaray 3 milyon vermemişti, şimdi 100 milyon Euro!
Mahkeme başkanından, Adnan Oktar'ın veliahtı Merve Büyükbayrak'a dikkat çeken soru: Neden Adnan Hoca diyorsunuz? Mahkeme başkanından, Adnan Oktar'ın veliahtı Merve Büyükbayrak'a dikkat çeken soru: Neden Adnan Hoca diyorsunuz?
Beşiktaş Domagoj Vida'nın bonservisini belirledi Beşiktaş Domagoj Vida'nın bonservisini belirledi
Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
İşçilerden CHP'ye tepki: PKK’lıları işe almak için mi bizi attınız? İşçilerden CHP'ye tepki: PKK’lıları işe almak için mi bizi attınız?
Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarlara yasak geliyor Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarlara yasak geliyor
Trump'ın azil sürecinde flaş gelişme: Üst düzey bir Amerikalı diplomat ifadesini değiştirdi Trump'ın azil sürecinde flaş gelişme: Üst düzey bir Amerikalı diplomat ifadesini değiştirdi
Trump'ın başı azil soruşturması nedeniyle dertte: İfadesini değiştirdi Trump'ın başı azil soruşturması nedeniyle dertte: İfadesini değiştirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Kasım 2019 Çarşamba 10:13:14 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 10:14:39

Brent petrolün varili 62,66 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,17 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,94 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 62,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,98 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları 25-31 Ekim haftasında 4,26 milyon varil artış gösterdi.

Ayrıca, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının devam etmesi küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi öngörülerini olumsuz etkilerken fiyatların baskılanmasına neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,77 ile 62,88 dolar aralığının direnç, 62,60 ile 62,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ