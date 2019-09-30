Brent petrolün varili 61,68 dolar

  • Bist 100
    105423
  • Dolar
    5,6504
  • Euro
    6,1874
  • Altın
    272,9670
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rumlar son sürat silahlanmaya devam ediyor Rumlar son sürat silahlanmaya devam ediyor
Safer ayı okunacak dua nedir? Safer ayı ibadetleri nelerdir? Safer ayı okunacak dua nedir? Safer ayı ibadetleri nelerdir?
Eşine yardım için başladığı motosiklet tamirciliği mesleği oldu Eşine yardım için başladığı motosiklet tamirciliği mesleği oldu
Aksaray'da 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Aksaray'da 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Yuto Nagatomo'ya tepkiler devam ediyor Yuto Nagatomo'ya tepkiler devam ediyor
İstanbul'da artçı sarsıntılar sürüyor! Gece yarısından itibaren 10 artçı sarsıntı daha yaşandı İstanbul'da artçı sarsıntılar sürüyor! Gece yarısından itibaren 10 artçı sarsıntı daha yaşandı
Kredi kartı olanlar dikkat! Yapılan işlemden banka sorumlu! Kredi kartı olanlar dikkat! Yapılan işlemden banka sorumlu!
'6 haftadır Florya'da ne yapıyorsunuz?' '6 haftadır Florya'da ne yapıyorsunuz?'
Afganistan Türklerinin lideri Mahdum hayatını kaybetti Afganistan Türklerinin lideri Mahdum hayatını kaybetti
Mısırlı muhalif Ala Abdulfettah hakkında tutuklama kararı Mısırlı muhalif Ala Abdulfettah hakkında tutuklama kararı
Volkan Demirel'den Altay Bayındır'a tam puan Volkan Demirel'den Altay Bayındır'a tam puan
Yurt içi piyasalar YEP'e odaklandı Yurt içi piyasalar YEP'e odaklandı
Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı
Borsa, haftaya yükselişle başladı Borsa, haftaya yükselişle başladı
Beşiktaş sürekli kendisini vuruyor Beşiktaş sürekli kendisini vuruyor
Fenerbahçe'de aile saadeti yaşanıyor Fenerbahçe'de aile saadeti yaşanıyor
Kaşıkçı cinayetinin yıl dönümünde Başkan Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar Kaşıkçı cinayetinin yıl dönümünde Başkan Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar
Kruse'den her gün 2 saatlik İstiklal Marşı dersi Kruse'den her gün 2 saatlik İstiklal Marşı dersi
Ağustosta ihracat yüzde 1.6 ithalat yüzde 1.5 arttı Ağustosta ihracat yüzde 1.6 ithalat yüzde 1.5 arttı
Dirar emaneti Hasan Ali'ye teslim edecek Dirar emaneti Hasan Ali'ye teslim edecek
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapıyor! Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapıyor! Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fatih Terim ve ekibi teşhisi koydu, sıra tedavide Fatih Terim ve ekibi teşhisi koydu, sıra tedavide
Otomotivde faiz indirimi yeni firma işbirlikleriyle genişliyor Otomotivde faiz indirimi yeni firma işbirlikleriyle genişliyor
Urla Caz Festivali sona erdi Urla Caz Festivali sona erdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:35:03 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:37:17

Brent petrolün varili 61,68 dolar

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 61,68 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 62,60 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 düşüşle 61,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,81 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 azalarak 713'e indi.

Geçen haftayı kayıpla kapatan petrol fiyatları haftaya durağan bir seyirle başladı.

Uzmanlar, Suudi Arabistan’ın petrol alt yapısına yönelik saldırıların yaralarını beklenenden daha hızlı şekilde sarmayı başarmasıyla arz sıkıntısının giderileceğini belirtiyor.

Ayrıca, ABD-Çin arasında ticaret savaşlarının yoğunlaşarak artacağı beklentilerinin petrol fiyatlarının düşüşünü destekleyebileceğine işaret ediliyor.  

Öte yandan Yemen’de yükselen tansiyonun önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarını yükseltebileceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,70 ile 62,75 dolar aralığının direnç, 60,92 ile 60,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ