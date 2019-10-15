Brent petrolün varili 58,93 dolar

ABD-Çin arasındaki ticari görüşmeler sonrası "Faz 1" anlaşmasına dair olumlu beklentiler yerini hayal kırıklığına bırakırken, yaklaşan Brexit’in de talep tarafında oluşturduğu belirsizlikler küresel petrol fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

Ayrıca doların uluslararası piyasalarda değer kazanması ve Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin saldırılar öncesi seviyesini geçmesi de fiyatları aşağı yönlü etkiliyor.

Uzmanlar, kısa vadede jeopolitik kırılmalar haricinde fiyatlarda ani bir sıçrayış beklenmediğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 58,91 ile 58,95 dolar aralığının direnç, 58,87 ile 58,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AA