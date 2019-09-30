Bozkırın ortasında balık üretim üssü

Türkiye'nin en önemli baraj göllerinden Hirfanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin (KAEÜ) bilimsel öncülüğünde balık üretim merkezi haline getiriliyor. Hirfanlı'nın Kırşehir kıyılarında 2017 yılında üniversitenin kurduğu yıllık 10 ton model alabalık üretimi yapılan tesis, burada yatırım yapmak isteyen girişimcilere öncülük etti.

12 BİN TON ÜRETİM HEDEFİ

Yaklaşık 2 yıldır devam eden üretimin bilimsel verilerinden yararlanan 32 yatırımcı, burada tesis kurmak amacıyla izin için Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurdu. İzni çıkan 7 şirket, biner ton kapasiteli tesisler kurmaya başladı. Faaliyete geçen bazı tesisler ve göl kenarındaki mevcut küçük çaplı işletmelerle yıllık 2 bin 486 ton alabalık üretimi yapılıyor. Yeni işletmelerin devreye girmesi ve kapasite artımıyla üretimin ilk etapta 12 bin tona çıkarılması hedefleniyor.