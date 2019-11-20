Borsanın devleri kârını artırdı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketler, 3. çeyrekte iyi bir performans sergileyerek net karını geçen yılın 3. çeyreğine kıyasla yüzde 31,3 artırdı ve 25 milyar 740 milyon liraya ulaştırdı.
Söz konusu pozitif performansın ardından ilk yarıda 37,1 milyar lira düzeyinde bulunan şirketlerin net karı da, yılın 9 ayında 62 milyar 649 milyon liraya yükseldi. Böylece 2018'in 9 ayında 61 milyar 285 milyon lira olan şirketlerin toplam net karı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,2 artış kaydetmiş oldu. Bu dönemde, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Koç Holding, Türk Hava Yolları (THY), Turkcell, Aselsan, Türk Telekom, VakıfBank, net karını bir milyar liranın üzerine taşıdı.
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