Borsada yabancı takasındaki düşüş kottan çıkan paylarla devam ediyor

Borsada, Merkez Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından, yerli ve yabancı yatırımcıların sahip oldukları hisselerin piyasa değerlerinden hesaplanan yabancı yatırımcı takas oranı, BIST 100 endeksindeki yükselişe karşın bugün de devam etti.

BIST 100 endeksinin 111.000 puanı aşarak Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığı dönemde, yurt dışında yerleşik kişilerin işlemlerinde net satışın görülmemesi nedeniyle kafa karışıklığına neden olan yabancı saklama oranındaki düşüşün büyük kısmı teknik sebeplerden kaynaklanıyor.

AA muhabirinin konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, geçen haftalarda yabancı yatırımcı mülkiyetinde bulunan önemli tutardaki hisse senedinin, kredi sözleşmesi karşılığında bir Türk bankasına rehin verilmesi nedeniyle görülen yabancı saklama oranındaki düşüş, bugün de DenizBank hisselerinin kayıttan çıkarılması ile devam etti.

Yabancılar kasım başından beri 417 milyon dolarlık hisse aldı



MKK verilerine göre geçen haftayı yüzde 60,4'ten tamamlayan yabancı saklama oranı, bugün yüzde 59,1'e kadar geriledi.

TCMB'nin haftalık verilerinde, yurt dışında yerleşik kişilerin kasım başından bu yana net 417 milyon dolarlık hisse senedi alması, yabancı takas oranlarındaki düşüşün yorumlanmasını zorlaştırmıştı.

Geçen haftalarda borsa kotundan çıkma başvurusunda bulunan DenizBank'ın paylarının neredeyse tamamının yabancı saklamasında bulunduğunu anımsatan analistler, ilgili payların 13 Aralık'ta borsa kotundan çıkarılması ile yabancı takasında oluşan düşüşün, MKK verilerinin gecikmeli yayımlanması nedeniyle grafiklere bugün yansıdığını bildirdi.

Kasım ayının sonunda yabancı saklamasında bulunan önemli tutardaki payların, şirketin büyük ortağı tarafından kredi sözleşmesi karşılığında bir Türk bankasına rehin verilmesi nedeniyle yabancı saklama oranlarında açıklanamayan bir düşüş yaşanmıştı.

Analistler, rehin işlemi nedeniyle yerli takasına geçen hisselerin, borsa kotundan çıkması ya da rehin işleminin iptal edilmesi durumunda yerli takasının düşmesine bağlı olarak yabancı saklama oranının artabileceğini söyledi.

Borsa kotundan olası çıkışlar takas oranlarında oynaklığı artırabilir



Analistler, borsadan çıkış yönünde alınmış başka bir karar olmasa da halka açıklığı çok düşük olan bazı şirketlerin benzer kararlar vermesi durumunda yerli ve yabancı ortaklık durumuna göre takas oranlarındaki oynaklıkların devam edebileceğini bildirdi.

Halka açıklığı düşük şirket hisselerinin borsa kotundan çıkarılması ile yabancı takas oranlarının daha gerçekçi bir seviyeye işaret edeceğini kaydeden analistler, şirketlerin toplam piyasa değeri üzerinden hesaplanan oranların, hisse fiyatındaki hızlı yükseliş ve düşüşlerden de etkilendiğine dikkati çekti.

(AA)