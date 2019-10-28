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28 Ekim 2019 Pazartesi 16:49:53 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 16:50:52

Borsada endeks kuralları yenilendi

Borsada endekslere dahil olacak hisselerin seçimine ilişkin kriterler değişti. Yeni düzenlemeye göre BIST 30, BIST 50 ve BIST 100’e girecek şirketler Yıldız Pazar'dan seçilecek.

Borsa İstanbul, yeni pazar yapılanmasıyla uyum sağlamak için BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nda değişiklik yaptı.

Borsa İstanbul'da yeni pazar yapılanması nedeni ile endeks kuralları yenilendi. 2 Ekim'de açıklanan ve 4 Kasım'da yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeye göre BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerine dahil olacak şirketler Yıldız Pazar'dan seçilecek.

BIST 100 endeksi için Yıldız Pazar'daki şirket sayısının yeterli olmaması durumunda BIST 100 endeksi seçim havuzuna eklenmek üzere Ana Pazar'dan ek liste oluşturulacak. Ek listede Yıldız Pazara dahil olabilmek için gereken piyasa değeri kriteri dışında diğer tüm kriterleri sağlayan en yüksek piyasa değerine sahip olan paylar dahil edilecek.

Yeni Pazar yapısı ve endeks düzenlemeleriyle birlikte borsada 3 yeni endeksin hesaplanmasına başlanacak. Yıldız Pazar Grup 1'de yer alan paylardan BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endeksleri oluşturulacak. Bunun yanı sıra Gelişen İşletmeler Pazarı'nda yer alan paylardan da BIST GİP endeksinin hesaplanmasına başlanacak.

Açıklamaya göre, uygulama, BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 gibi periyodik gözden geçirmeye tabi endekslerde 2020 Ocak ayı başından, yeni oluşturulan 3 endeks ile birlikte diğer endekslerde ise 4 Kasım'dan itibaren başlayacak. Pazar yapısındaki değişiklikler nedeniyle yürürlükten kalkan ABCD gruplarına ilişkin hükümler de endeks kurallarından çıkarıldı.

(AA)

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