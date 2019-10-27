Borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi

Endeks, hafta içinde en düşük 97.131,93 puanı, en yüksek ise 101.238,80 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,25 ile Metro Holding oldu. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,90'lık artışla 279,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,92'lik değerle bin 863 liraya geriledi. Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,40'lık kayıpla 5,7660 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,79'luk düşüşle 6,4000 lira oldu.