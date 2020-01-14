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14 Ocak 2020 Salı 17:24:46 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 18:24:09

Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor

Borsa'dan yeni rekor... BİST 100 endeksi 23 ay sonra 120 bin 845'i geçti, 121 bin 222'yi gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kazancıyla 121.423,34 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.174,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,20 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,08 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, tahvil faizlerindeki düşüşün pozitif etkisiyle 30 Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 121.504,39 puanı gördü.

Analistler, Türkiye'nin makroekonomik verilerinde gözlemlenen iyileşmeye paralel küresel ekonomide azalan risk algısının pay piyasalarının rekor seviyelere yükselmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 121.532,00 puanın direnç, 119.400 ve 117.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul güçlü yükselişini sürdürüyor. Ekonomideki toparlanma eğilimiyle birlikte piyasaya gelen güvenin belirtisi olan Borsa İstanbul'daki yükseliş tarihi zirvesine yaklaştı. Günün ilk yarısında da yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 14.48 itibarıyla 121.040 puan ile 2020 yılının en yüksek seviyesini gördü. BİST'te görülen tarihi yüksek seviye ise 29 Ocak 2018 tarihinde görülmüş ve 121 bin 531 puan seviyesi olmuştu.

EN ÇOK HANGİSİ KAZANDIRDI?

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,67 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

121.532 PUAN DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 121.532 puanın direnç, 119.400 ve 117.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti

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