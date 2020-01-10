10 Ocak 2020 Cuma 15:41:01 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 15:49:39
Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor
BİST 100 endeksi 119 bin puanı aşarak yeni bir rekor kırdı.
Ayrıntılar geliyor...
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