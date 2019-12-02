Borsa İstanbul'da yeni rekor!

Borsa İstanbul 100 endeksi, 108 bin seviyesini aşarak rekor tazeledi ve yılın en yüksek seviyesini yeniledi. Endeks, en yüksek 108 bin 210 seviyesini görürken, saat 07.37 itibarıyla 1258 puanlık yükselişle 108 bin 164 seviyesinden işlem görüyor. Hisse senetleri ise yaklaşık yüzde 1.19 oranında değer kazandı.

Bankacılık endeksi de yüzde 0.59 oranında yükselişle 150 bin 923 puanda hareket ediyor.