24 Aralık 2019 Salı 10:47:07 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 10:48:49
Borsa İstanbul yılın en yüksek seviyesini gördü
Borsa İstanbul 100 endeksi, açılıştan kısa bir süre sonra 113066 puanı görerek yılın en yüksek seviyesini gördü
BIST 100 endeksi 20 ay sonra ilk kez dün 112.000 puanın üzerine çıkmıştı.
Endeks bugün de açılıştan kısa bir süre sonra 113066 puanı görerek rekorunu tazeledi.
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